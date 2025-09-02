পোস্টাল ব্যালটে ভোট: আগ্রহীদের তালিকাভুক্তি শুরু ১১ নভেম্বর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব ভোটার দেশের বাইরে বা দেশের ভেতর থেকেও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে চান, তাদের তালিকা করতে নিবন্ধন কার্যক্রম আগামী ১১ নভেম্বর থেকে শুরু করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ইসি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে।
ইসি সূত্র জানায়, প্রবাসী ও দেশের ভেতরে থেকে যারা পোস্টাল ব্যালটে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে চান, তাদের ভোটদান নিশ্চিতে তালিকাভুক্ত করতে আগামী ১১ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করবে নির্বাচন কমিশন। আর এই কার্যক্রম শেষ হবে আগামী ৩০ নভেম্বরে।
প্রবাসীদের ভোট পদ্ধতি ও আইন-কানুন বিষয়ে ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়ার জোর দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, আদালতের আদেশে এক যুগ পর চাকরি ফিরে পেয়ে নির্বাচন কমিশনে যোগ দেওয়া ৬০ জন নির্বাচন কর্মকর্তাকে শুধু পোস্টাল ব্যালটের জন্য প্রবাসীদের ভোটাধিকারের কাজে সম্পৃক্ত রাখা হচ্ছে।