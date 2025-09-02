X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মেহেরপুর জেলা আ.লীগের সদস্য সাজ্জাদুল আনাম ফের রিমান্ডে

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৩আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৫৩
সাজ্জাদুল আনাম (ছবি: সংগৃহীত)

রাজধানীর ভাটারা থানাধীন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নিষিদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গোপন বৈঠকের ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনামের পুনরায় পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সাইফুজ্জামানের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এ দিন ৫ দিনের রিমান্ড শেষে তাকে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির গুলশান বিভাগের পরিদর্শক মো. জেহাদ হোসেন ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর শামসুদ্দোহা সুমন রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে বিচারক ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, ‘এ আসামির সঙ্গে শেখ হাসিনার সরাসরি সম্পর্ক আছে। দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য শেখ হাসিনা তাকে দায়িত্ব দিয়েছে। তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। সেজন্য আমরা ১০ দিনের রিমান্ড চেয়েছি। আদালত পুনরায় ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।’

গত ২৭ আগস্ট রাজধানীর পল্লবী এলাকা থেকে সাজ্জাদুল আনামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরের দিন তার ৫ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ৮ জুলাই বসুন্ধরা সংলগ্ন কে বি কনভেনশন সেন্টারে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ একটি গোপন বৈঠকের আয়োজন করে। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা মিলে ৩০০-৪০০ জন অংশ নেন। তারা সেখানে সরকারবিরোধী স্লোগান দেন। বৈঠকে পরিকল্পনা করা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ পাওয়ার পর সারা দেশ থেকে লোকজন এসে ঢাকায় সমবেত হবেন। তারা ঢাকার শাহবাগ মোড় দখল করে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে দেশে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করবেন। এ ঘটনায় গত ১৩ জুলাই রাজধানীর ভাটারা থানার উপপরিদর্শক জ্যোতির্ময় মন্ডল সন্ত্রাসবিরোধী আইনে একটি মামলা করেন।

/এনএইচ/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতরিমান্ড
সম্পর্কিত
সারা দেশে ২৩২ বিচারকের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত
হত্যা মামলায় কারাগারে মহিলা লীগ নেত্রী স্বপ্না
ভিপি প্রার্থী জালালের আইনজীবী অনুপস্থিত, জামিন আবেদন নামঞ্জুর
সর্বশেষ খবর
শিবির সমর্থিত নারী প্রার্থীদের নিয়ে ছাত্রদলের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন
শিবির সমর্থিত নারী প্রার্থীদের নিয়ে ছাত্রদলের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন
সারা দেশে ২৩২ বিচারকের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত
সারা দেশে ২৩২ বিচারকের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত
ডাকাতির সময় গৃহকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা, ২৭ বছর পর পাঁচ জনের যাবজ্জীবন
ডাকাতির সময় গৃহকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা, ২৭ বছর পর পাঁচ জনের যাবজ্জীবন
পুলিশ কথা শোনে না, সরকার বলে কিছু আছে: প্রশ্ন মান্নার
পুলিশ কথা শোনে না, সরকার বলে কিছু আছে: প্রশ্ন মান্নার
সর্বাধিক পঠিত
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media