X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজধানীতে দুই ট্রাফিক পুলিশকে মারধর, গ্রেফতার ১

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:৩৮আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:৪১
গ্রেফতার আনোয়ার হোসেন

রাজধানীর খিলগাঁও রেলক্রসিং এলাকায় দায়িত্ব পালনরত দুই ট্রাফিক পুলিশ সদস্যকে মারধরের অভিযোগে আনোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকালে এ ঘটনা ঘটে।

ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বিকাল পৌনে ৩টার দিকে খিলগাঁও রেলগেট ক্রসিংয়ের দক্ষিণ পাশে দায়িত্বে ছিলেন এক ট্রাফিক কনস্টেবল। এ সময় তিনি উত্তর দিকের যান চলাচল বন্ধের সংকেত দেন। এতে একটি প্রাইভেটকার সিগন্যালে আটকে পড়ে।

এ ঘটনার পর প্রাইভেটকারের আরোহী দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও দেখে নেওয়ার হুমকি দেন।

ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ঘটনার কিছুক্ষণ পর ওই ব্যক্তি আরও ৬-৭টি মোটরসাইকেলে চড়ে ১০-১২ জন সহযোগী নিয়ে খিলগাঁও রেলক্রসিংয়ে আসে। তারা দায়িত্বে থাকা ট্রাফিক পুলিশ কনস্টেবলকে এলোপাতাড়ি মারধর করে। পাশেই থাকা বিট কর্মকর্তা উদ্ধারে এগিয়ে গেলে তাকেও মারধর করা হয়।

পরে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘটনাটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে খিলগাঁও থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আনোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে। তবে বাকি অভিযুক্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়।

গ্রেফতার আনোয়ারসহ আরও দুজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ১০-১২ জনের বিরুদ্ধে পুলিশের দায়িত্ব পালনে বাধা, হামলা, আহত করা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে খিলগাঁও থানায় মামলা দায়ের হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।

/এবি/এমএএ/
বিষয়:
রাজধানীট্রাফিক পুলিশ
সম্পর্কিত
আবারও আগা খান পুরস্কার পেলেন মেরিনা তাবাসসুম, প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন
রাজধানীতে আ. লীগের আরও ৯ নেতাকর্মী গ্রেফতার
রাজধানীতে পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজন আহত
সর্বশেষ খবর
নাটোরে চিকিৎসক হত্যারহস্য উদ্ঘাটন, সাবেক কর্মচারী গ্রেফতার
নাটোরে চিকিৎসক হত্যারহস্য উদ্ঘাটন, সাবেক কর্মচারী গ্রেফতার
জরুরি সিন্ডিকেট সভায় ১৩ সিদ্ধান্ত নিয়েছে চবি প্রশাসন
জরুরি সিন্ডিকেট সভায় ১৩ সিদ্ধান্ত নিয়েছে চবি প্রশাসন
ত্রিদেশীয় সিরিজে আফগানদের কাছে পাকিস্তানের হার  
ত্রিদেশীয় সিরিজে আফগানদের কাছে পাকিস্তানের হার  
সিন্ডিকেট সভা ডেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত
সিন্ডিকেট সভা ডেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত
সর্বাধিক পঠিত
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media