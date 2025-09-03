আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকাজ চলবে বেলা ১১টা থেকে

আজ সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম বেলা ১১টা থেকে শুরু হবে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট আবদুল ওয়াদুদ ভূইয়ার জানাজা সম্পন্ন হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট-এর উভয় বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম বেলা ১১টা থেকে শুরু হবে। আপিল বিভাগের কার্যক্রম বেলা ১১টা থেকে বিরতিহীনভাবে দুপুর ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলবে।
এর আগে, গত ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দেশের দেওয়ানি আইন বিশেষজ্ঞ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০ বছর।