X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আজ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকাজ চলবে বেলা ১১টা থেকে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১২আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১২
সুপ্রিম কোর্ট

আজ সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম বেলা ১১টা থেকে শুরু হবে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট আবদুল ওয়াদুদ ভূইয়ার জানাজা সম্পন্ন হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট-এর উভয় বিভাগের বিচারিক কার্যক্রম বেলা ১১টা থেকে শুরু হবে। আপিল বিভাগের কার্যক্রম বেলা ১১টা থেকে বিরতিহীনভাবে দুপুর ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলবে।

এর আগে, গত ২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দেশের দেওয়ানি আইন বিশেষজ্ঞ, সিনিয়র অ্যাডভোকেট আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়া ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৯০ বছর।

/বিআই/আরআইজে/
বিষয়:
আদালতসুপ্রিম কোর্ট
সম্পর্কিত
যুবককে শিশু দেখিয়ে জামিনের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ
সারা দেশে ২৩২ বিচারকের পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত
মেহেরপুর জেলা আ.লীগের সদস্য সাজ্জাদুল আনাম ফের রিমান্ডে
সর্বশেষ খবর
প্রতি মাসে ‘মিট দ্য বিজনেস’ আয়োজন করবে এনবিআর
প্রতি মাসে ‘মিট দ্য বিজনেস’ আয়োজন করবে এনবিআর
রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল
রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল
ঢাবিতে নারী শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি তদন্তে কমিটি
ঢাবিতে নারী শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি তদন্তে কমিটি
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে নিহতের ঘটনায় এনসিপির সংবাদ সম্মেলন
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে নিহতের ঘটনায় এনসিপির সংবাদ সম্মেলন
সর্বাধিক পঠিত
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media