কেরানীগঞ্জে কিশোরীকে ধর্ষণ: কেয়ারটেকারের আমৃত্যু কারাদণ্ড

চার বছর আগে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানাধীন আগানগর এলাকায় ভাড়াটিয়া ১৩ বছরের এক কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় ওই বাড়ির কেয়ারটেকার মো. সাঈদ মোল্লার আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৪ এর বিচারক মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান এই রায় দেন। দণ্ডের পাশাপাশি এক লাখ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। আসামির স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে ঢাকার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ভিকটিমকে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মো. এরশাদ আলম (জর্জ) এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ভিকটিম দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার আগানগর এলাকায় এক বাড়িতে পরিবারসহ ভাড়া থাকতেন। ওই বাড়িতে আসামি মো. সাঈদ মোল্লা কেয়ারটেকার হিসাবে কাজ করতো। সে প্রায়ই ভিকটিম মারিয়া আক্তারকে কু-প্রস্তাব দিতো। ২০২১ সালের ২ আগস্ট মায়িার তার ছোট ভাইকে খোঁজার জন্য বাসার নিচে যায়। এ সময় আসামি কৌশলে তাকে বাসার ছাদে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পরে ঘটনা কাউকে বললে তাকে হত্যার হুমকি দেয়। ভিকটিম হত্যার ভয়ে ঘটনা কাউকে বলেননি। পরবর্তীতে একই বছরের ২৩ সেপ্টেম্বর আবার ধর্ষণ করে। ভিকটিম তখন কান্নাকাটি ও চিৎকার করলে আসামি দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। ওই ঘটনায় ভিকটিমের মা বাদী হয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানায় মামলাটি দায়ের করেন।
২০২২ সালের ৩১ আগস্ট দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার উপ-পরিদর্শক মো. আলী জিন্নাহ আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলাটি বিচারকালে ৮ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন আদালত।