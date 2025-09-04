X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
মালিবাগে ধূমপান নিয়ে তর্ক, সোহাগ পরিবহন কাউন্টারে হামলা-ভাঙচুর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:০৮আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০৯
মালিবাগে সোহান পরিবহন কাউন্টারে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করা হয়

রাজধানীর মালিবাগ রেলগেট সংলগ্ন সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারের সামনে ধূমপান করা নিয়ে স্থানীয় দুই যুবককে সঙ্গে তর্কে জড়ান পরিবহনটির মালিক আলী হাসান পলাশ তালুকদার। এ ঘটনায় জেরে অর্ধ শতাধিক যুবক কাউন্টারে হামলা ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এতে পলাশ ও তার গাড়িচালক গুরুতর আহত হন। 

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টান দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রমনা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. নাহিদ বলেন, রাত সাড়ে ১১টার দিকে ৯৯৯-এ সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে আছি। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ধূমপান করা নিয়ে দু'টি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। 

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মালিবাগ সোহাগ পরিবহন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিলেন স্থানীয় দুই যুবক। এসময় কাউন্টার কর্তৃপক্ষ তাদের দূরে গিয়ে ধূমপান করতে বললে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে ওই দুই যুবকের ফোনে অর্ধশতাধিক লোকজন ঘটনাস্থলে আসলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় কাউন্টারে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়।

এসময় কাউন্টারের মালিক আলী হাসান পলাশ তালুকদার ও তার গাড়িচালক মামুন গুরুতর আহত হওয়ার অভিযোগ উঠে।   

পলাশ তালুকদারের ভাই মাজেদুল হক নাদিম অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছে। তারা দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে ভাই ও তার গাড়িচালককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে।

রাজধানী
