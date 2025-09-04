X
শেখ হাসিনা-জয়ের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির ব্যবস্থা নিতে আইজিপিকে চিঠি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫১আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫১
শেখ হাসিনা ও সজীব ওয়াজেদ জয়

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে গ্রেফতারে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারির ব্যবস্থা নিতে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমকে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

আইজিপি বরাবর দেওয়া দুদকের সহকারী পরিচালক ও তদন্ত কর্মকর্তা আফনান জান্নাত কেয়ার সই করা চিঠিতে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনাকে গ্রেফতারে আদালতের ওয়ারেন্ট অব অ্যারেস্ট আদেশ রয়েছে। মামলার তদন্তকালে জানা যায়, শেখ হাসিনা বিদেশে পালিয়ে গেছেন। ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামির অবস্থান চিহ্নিত করে তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি করতে আদালত ওয়ারেন্ট অব অ্যারেস্ট ইস্যু করেছেন।

অপরদিকে দুদকের সহকারী পরিচালক ও তদন্ত কর্মকর্তা এস এম রাশেদুল হাসানের সই করা চিঠিতে বলা হয়, সজীব ওয়াজেদ জয়ের মামলার তদন্তকালে জানা গেছে, তিনি বিদেশে পালিয়ে গেছেন। ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামির অবস্থান চিহ্নিত করে তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে আইনের মুখোমুখি করতে আদালত ওয়ারেন্ট অব অ্যারেস্ট ইস্যু করেছেন। এজাহার নামীয় এই দুই আসামিকে গ্রেফতারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

বিষয়:
শেখ হাসিনাআইজিপিদুদকসজীব ওয়াজেদ জয়
