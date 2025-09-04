X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গঠিত হচ্ছে ডাকসু নির্বাচনের পর্যবেক্ষক দল

ঢাবি প্রতিনিধি
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৫আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৫
ডাকসু ভবন (ফাইল ছবি)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে শিক্ষকদের নিয়ে একটি  পর্যবেক্ষক প্যানেল গঠন করা হচ্ছে।

ডাকসু নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতেই এমন স্বতন্ত্র  প্যানেল গঠন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান তিনি।

তিনি বলেন, ‘ভোটারদের আগ্রহী করতে প্রথমবারের মতো আমাদের বিভিন্ন বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যানদের চিঠি দিয়েছি। ডাকসু নির্বাচনে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা আগ্রহী হয়, সেই লক্ষ্যে তারা কাজ করবেন। কারণ, এবার অধিকাংশই নতুন ভোটার। তাদের ভোটদানে উৎসাহ দিতে আমরা কাজ করছি।’

এ সময় রিটার্নিং কর্মকর্তা ও আচরণবিধি-সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের প্রধান অধ্যাপক গোলাম রব্বানী, রিটার্নিং কর্মকর্তা নাসরিন সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক শারমীন কবীর উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

/এম/
বিষয়:
ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচন: জমজমাট প্রচারণায় উৎসবমুখর ক্যাম্পাস
‘ডাকসু নির্বাচনে সাইবার অপরাধে ছাড় নেই’
ডাকসু নির্বাচন: ঢাবিতে ৮ ও ১০ সেপ্টেম্বরের ছুটি বাতিল
সর্বশেষ খবর
আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের নতুন সংযোজন: বাজারে এলো ‘আকিজ ক্যাবলস’
আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের নতুন সংযোজন: বাজারে এলো ‘আকিজ ক্যাবলস’
কোয়াবের নতুন সভাপতি মিঠুন 
কোয়াবের নতুন সভাপতি মিঠুন 
তারেক রহমান দেশে ফিরতে চাইলে সহায়তা করবো: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
তারেক রহমান দেশে ফিরতে চাইলে সহায়তা করবো: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
টেকনাফে অস্ত্র ঠেকিয়ে কৃষকসহ ৩ জনকে অপহরণ
টেকনাফে অস্ত্র ঠেকিয়ে কৃষকসহ ৩ জনকে অপহরণ
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media