X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইতালি দূতাবাসে শিক্ষার্থীদের দিনে সর্বোচ্চ ভিসা দেওয়ার সীমা ২০টি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪১আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:০৬
ইতালির ভিসা

ইতা‌লিতে পড়‌তে যেতে আগ্রহী বাংলা‌দে‌শি শিক্ষার্থী‌দের আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সর্বোচ্চ ২০টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৃহস্প‌তিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় ইতালি দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ‌্য জানায়।

এতে উল্লেখ করা হয়, সব ধরনের ভিসায় বিপুল সংখ্যক আবেদন প্রাপ্তি এবং তাদের জটিল মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার কারণে, ইতালি দূতাবাস আগামী কয়েক মাসে যে পরিমাণ ভিসার আবেদনপত্র নিরাপদে গ্রহণ ও প্রক্রিয়া করতে পারে— এমন স্টাডি ভিসা আবেদনের সংখ্যার ওপর একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করেছে।

সদর দফতরের নির্দেশনা এবং একটি অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের পর চলতি বছরের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ২০টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণকে সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভিএফএস গ্লোবাল কর্তৃক ৭ জুলাই এই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো একসঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে এবং দূতাবাস এ অবস্থায় কোনও ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রকাশ করবে না, যদি না কোনও অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান থেকে উপযুক্ত এবং অনুমোদিত স্কলারশিপের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে। 

 

/এসও/এপিএইচ/   
বিষয়:
ইতালিভিসাশিক্ষার্থীদূতাবাস
সম্পর্কিত
ডাকসুর ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন আবেদন আবারও নামঞ্জুর
ডাকসু নির্বাচনে আলোচনায় প্রচারণার যেসব অভিনব কৌশল
বিকাশ ও বিজ্ঞানচিন্তার আয়োজনে ‘বিজ্ঞান উৎসব’এর তৃতীয় আসর শুরু
সর্বশেষ খবর
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!
মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!
আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে ঐকমত্য কমিশন
আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে ঐকমত্য কমিশন
ধানমন্ডিতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৮
ধানমন্ডিতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৮
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media