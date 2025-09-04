ইতালি দূতাবাসে শিক্ষার্থীদের দিনে সর্বোচ্চ ভিসা দেওয়ার সীমা ২০টি

ইতালিতে পড়তে যেতে আগ্রহী বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন সর্বোচ্চ ২০টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় ইতালি দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
এতে উল্লেখ করা হয়, সব ধরনের ভিসায় বিপুল সংখ্যক আবেদন প্রাপ্তি এবং তাদের জটিল মূল্যায়নের প্রক্রিয়ার কারণে, ইতালি দূতাবাস আগামী কয়েক মাসে যে পরিমাণ ভিসার আবেদনপত্র নিরাপদে গ্রহণ ও প্রক্রিয়া করতে পারে— এমন স্টাডি ভিসা আবেদনের সংখ্যার ওপর একটি সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করেছে।
সদর দফতরের নির্দেশনা এবং একটি অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের পর চলতি বছরের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ২০টি অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণকে সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
ভিএফএস গ্লোবাল কর্তৃক ৭ জুলাই এই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো একসঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে এবং দূতাবাস এ অবস্থায় কোনও ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্রকাশ করবে না, যদি না কোনও অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠান থেকে উপযুক্ত এবং অনুমোদিত স্কলারশিপের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে।