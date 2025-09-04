বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সানজিদ হত্যা মামলার আসামি ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত সানজিদ হোসেন মৃধা হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি ও উত্তরা পশ্চিম থানা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মো. ফয়সাল আহম্মেদ পারভেজকে (৩১) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি সাবেক সংসদ সদস্য হাবিব হাসানের নাতি।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া শাখার উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানার ১৪ নম্বর সেক্টরের ২১ নম্বর রোডের একটি বস্তি এলাকা থেকে ফয়সাল আহম্মেদ পারভেজকে গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ জানায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ফয়সাল আহম্মেদ পারভেজসহ অন্যরা প্রাণঘাতী অস্ত্র নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাদের নির্বিচার গুলিতে সানজিদ হোসেন মৃধা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের বাবা মো. কবির হোসেন মৃধা বাদী হয়ে গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলার তদন্ত চলাকালে বৃহস্পতিবার রাতে বিশেষ অভিযানে ফয়সালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।