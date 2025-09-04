X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সানজিদ হত্যা মামলার আসামি ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৫আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৫
প্রতীকী ছবি

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে নিহত সানজিদ হোসেন মৃধা হত্যা মামলার এজাহারনামীয় আসামি ও উত্তরা পশ্চিম থানা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মো. ফয়সাল আহম্মেদ পারভেজকে (৩১) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তিনি সাবেক সংসদ সদস্য হাবিব হাসানের নাতি।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া শাখার উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানার ১৪ নম্বর সেক্টরের ২১ নম্বর রোডের একটি বস্তি এলাকা থেকে ফয়সাল আহম্মেদ পারভেজকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ফয়সাল আহম্মেদ পারভেজসহ অন্যরা প্রাণঘাতী অস্ত্র নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাদের নির্বিচার গুলিতে সানজিদ হোসেন মৃধা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের বাবা মো. কবির হোসেন মৃধা বাদী হয়ে গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। মামলার তদন্ত চলাকালে বৃহস্পতিবার রাতে বিশেষ অভিযানে ফয়সালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

 

/এবি/আরকে/
বিষয়:
গ্রেফতারজুলাই বিপ্লব
সম্পর্কিত
ধানমন্ডিতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৮
জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলকে নিষিদ্ধ না করলে আইনি ব্যবস্থা নেবে জুলাই ঐক্য
রাঙ্গুনিয়ায় সেনা অভিযানে অস্ত্রসহ চিহ্নিত ‘সন্ত্রাসী’ গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
একজন কর্মীও জাপানে পাঠাতে পারেনি ৬২ এজেন্সি, মন্ত্রণালয়ের শোকজ
একজন কর্মীও জাপানে পাঠাতে পারেনি ৬২ এজেন্সি, মন্ত্রণালয়ের শোকজ
আদালত কক্ষে মারধরের শিকার সাংবাদিক, কোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটির ক্ষোভ
আদালত কক্ষে মারধরের শিকার সাংবাদিক, কোর্ট রিপোর্টার্স ইউনিটির ক্ষোভ
শ্রীমঙ্গলে দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা
শ্রীমঙ্গলে দুই ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা
ডাকসু নির্বাচন: কী ভাবছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা
ডাকসু নির্বাচন: কী ভাবছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media