মাইলস্টোন শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়ন, গ্রেফতারের দুই দিন পর আসামির জামিন

ফার্মেসিতে ওষুধ আনতে গিয়ে যৌন নিপীড়নের শিকার হন রাজধানীর মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী। এই ঘটনায় উত্তরা পশ্চিম থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করেন ভুক্তভোগী। এরপর আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারের দুই দিন পর আসামির জামিন মঞ্জুর করেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জামসেদ আলমের আদালত এ জামিন মঞ্জুর করেন। অভিযুক্ত আসামির নাম তানভীর সিদ্দিকী।
জানা যায়, বৃহস্পতিবার আসামিকে আদালতে হাজির করে কারাগারে রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার উপ-পরিদর্শক দীপঙ্কর দাস।
আসামিপক্ষের আইনজীবী তানভীর সিদ্দিকীকে ‘পাগল’ দাবি করে জামিন শুনানি করেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন।
জামিন মঞ্জুর হওয়ার পর ভুক্তভোগীকে বারবার কাঁদতে দেখা যায়। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, ‘আমার সঙ্গে এতো বাজে একটা ঘটনা হলো। অথচ আদালতে আসার পর পরই আসামি জামিন পেয়ে গেলো। আমরা কী রাস্তায় বের হতে পারবো না? আমাদের নিরাপত্তা দিবে কে?’
এর আগে গত ১ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টায় আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরের দিন তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।
মামলার অভিযোগে বাদী উল্লেখ করেন, গত ৩১ আগস্ট উত্তরা পশ্চিম থানার ১৩ নম্বর সেক্টরে মায়ের ওষুধ কেনার জন্য রাত পৌনে ১১টায় ফার্মেসিতে যান ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী। ফার্মেসির ভিতরে অন্যান্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন আসামি তানভীর সিদ্দিকী। সেখানে ভুক্তভোগীকে যৌন নিপীড়ন করেন তানভীর সিদ্দিকী। এ ঘটনায় গত ১ সেপ্টেম্বর উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করেন ভুক্তভোগী।