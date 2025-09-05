মোহাম্মদপুর-আদাবরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৪

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত সন্দেহে ৩৪ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা পুলিশ।
মোহাম্মদপুরে গ্রেফতার ২৯ জন
মোহাম্মদপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৩৬ গ্রাম হেরোইন ও ২৪০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজনকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১০ দিন করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
আদাবরে গ্রেফতার ৫ জন
একই দিন আদাবর থানা এলাকায় পৃথক অভিযানে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে লোহার তৈরি তিনটি ছোরা উদ্ধার করা হয়।
উভয় থানার পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি, মাদক মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত চিহ্নিত অপরাধীরা।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন পুলিশ।