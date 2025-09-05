X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মোহাম্মদপুর-আদাবরে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ৩৪

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩০আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩০
মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার হয়েছেন ৩৪ জন/কোলাজ

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত সন্দেহে ৩৪ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মোহাম্মদপুর ও আদাবর থানা পুলিশ।

মোহাম্মদপুরে গ্রেফতার ২৯ জন

মোহাম্মদপুর থানা সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ৩৬ গ্রাম হেরোইন ও ২৪০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজনকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১০ দিন করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আদাবরে গ্রেফতার ৫ জন

একই দিন আদাবর থানা এলাকায় পৃথক অভিযানে পাঁচজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে লোহার তৈরি তিনটি ছোরা উদ্ধার করা হয়।

উভয় থানার পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলার আসামি, মাদক মামলার আসামি, পরোয়ানাভুক্ত আসামি এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত চিহ্নিত অপরাধীরা।

গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের পর আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন পুলিশ।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
পুলিশগ্রেফতারডিএমপি
সম্পর্কিত
মিরপুরে অবৈধ অস্ত্র ও গুলিসহ গ্রেফতার ২
সাবেক এমপি পাভেল কারাগারে
জুলাই ছাত্র আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডে জড়িত যুবলীগ নেতা গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
নুরাল পাগলার বাড়িতে হামলার ঘটনায় একজন নিহত, অর্ধশতাধিক আহত
নির্বাচনি তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি
নির্বাচনি তফসিলের আগে শ্রম আইন সংশোধনের দাবি
চাপ সৃষ্টি করে মাহিনকে সরানো হয়েছে: জামালুদ্দীন খালিদ
চাপ সৃষ্টি করে মাহিনকে সরানো হয়েছে: জামালুদ্দীন খালিদ
আদালতে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ডিআরইউর নিন্দা
আদালতে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ডিআরইউর নিন্দা
সর্বাধিক পঠিত
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media