শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
রাজধানীর বিজয়নগরে দুজন গুলিবিদ্ধ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৫০আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১:৫০
রাজধানীর বিজয়নগরে দুজন গুলিবিদ্ধ

রাজধানীর বিজয়নগরে রাহুল (২২) ও মনির (২৫) নামে দুই যুবক গুলিবিদ্ধ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। যদিও পুলিশ বলছে, এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৯টার দিকে আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে রাত পৌনে ১২টার দিকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে তাদের অন্য হাসপাতালে নিয়ে যান স্বজনরা। 

ঢামেক হাসপাতালে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দুই যুবককে জরুরি বিভাগে আনা হয়। তাদের মধ্যে একজনের ডান হাতে ও অপর জনের বাঁ হাতে গুলিবিদ্ধ ছিল। তারা প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে রাত পৌনে ১২টার দিকে চলে যায়।

তিনি আরও বলেন, ‘আহতরা জানিয়েছেন, রাত পৌনে ৯টার দিকে বিজয়নগরে তারা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তবে কীভাবে গুলিবিদ্ধ হয়েছে সে ব্যাপারে জানা যায়নি।’

এদিকে, বিজয়নগরে এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি বলে জানিয়েছেন রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম ফারুক। শুক্রবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টার দিকে তিনি বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমাদের কাছে এ ধরনের কোনও তথ্য নেই।’

/এবি/এমএএ/

/এমএএ/
বিষয়:
রাজধানীঢামেক হাসপাতালগুলিবিদ্ধ
সর্বশেষ খবর
গণঅধিকারের নিবন্ধন বাতিলের দাবি জাপার
জাতীয় পার্টির অফিসে হামলার ঘটনায় বিএনপির তীব্র নিন্দা
নেপাল ম্যাচের আগে বাংলাদেশ শিবিরে দুঃসংবাদ
রাজধানীতে সিএনজি অটোরিকশায় বাসের ধাক্কায় ২ জন নিহত
সর্বাধিক পঠিত
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
নুরের শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভিড় না করার অনুরোধ
ব্রাজিলের সহজ জয়, বিশ্বকাপে উরুগুয়ে
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media