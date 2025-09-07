X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৪০ দিন নগর ভবনে আসেননি কর্মকর্তারা, তবু তেল খরচ ৫ কোটি টাকা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:০৯আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:১৮

বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) মেয়র হিসেবে শপথ পড়ানোর দাবিতে গত  ১৪ মে থেকে শুরু হয় আন্দোলন; চলে ২২ জুন পর্যন্ত। এ সময় টানা ৪০ দিন নগর ভবনের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এই ৪০ দিন কার্যত কোনও কর্মকর্তাই নগর ভবনে আসনেনি। কিন্তু এ সময়ও ডিএসসিসি কর্মকর্তাদের জন্য বরাদ্দকৃত গাড়ির বিপরীতে স্বাভাবিক সময়ের মতো তেল খরচ দেখিয়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

গাড়ির জ্বালানি খাতে অনিয়ম ও আত্মসাতের এই অভিযোগ ওঠার পর নগর ভবনে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) সকালে দুদকের একটি এনফোর্সমেন্ট টিম ডিএসসিসি ভবনে অভিযান পরিচালনা করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা (উপ-পরিচালক) মো. আকতারুল ইসলাম।

দুদক জানিয়েছে, ডিএসসিসির কর্মকর্তাদের জন্য নির্ধারিত সরকারি গাড়ি বাস্তবে ব্যবহার না হলেও কাগজপত্রে জ্বালানি খরচের ভুয়া বিল দেখিয়ে বিপুল অঙ্কের অর্থ উত্তোলনের পর আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা যাচাইয়ের অংশ হিসেবে অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযোগের বিষয়সংশ্লিষ্ট নথিপত্রসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করছে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট।

অভিযোগে বলা হয়েছে, বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেনকে মেয়রের দায়িত্ব দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনের কারণে টানা ৪০ দিন নগর ভবনের কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এ সময়ে কর্মকর্তারা অফিস না করলেও তাদের বরাদ্দকৃত গাড়ির বিপরীতে প্রতিদিন ১৪–১৫ লিটার তেল খরচ দেখানো হয়েছে।

ডিএসসিসির হিসাব অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি প্রতি মাসে জ্বালানি খাতে ব্যয় করে প্রায় ৫ কোটি টাকা। মে ও জুন মাসে নগর ভবন বন্ধ থাকলেও তেলের খরচ দেখানো হয়েছে স্বাভাবিক সময়ের মতোই। অথচ ওই সময়ে কার্যত কোনও অফিস কার্যক্রমই হয়নি।

নগর ভবনে দুদকের অভিযানের বিষয়ে জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ডিএসসিসির এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘সকালবেলা এসে শুনেছি দুদকের টিম এসেছে। ওনারা এখনও আছেন, গাড়ির জ্বালানি সম্পর্কিত অনিয়মের তথ্য শুনে সেটি তদন্ত করতে এসেছেন ।’

/এএইচএস/এম/
বিষয়:
রাজধানীঢাকা দক্ষিণ সিটিদুদকদুর্নীতি
সম্পর্কিত
কাকরাইলে মোবাইল কোর্ট অভিযান: কালো ধোঁয়া নির্গমনে ৬ মামলা, জরিমানা
রাজধানীতে ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ নারী গ্রেফতার
রাজধানীতে জশনে জুলুসে মানুষের ঢল
সর্বশেষ খবর
আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ
আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ
গরমে তৃপ্তির কাস্টার্ড শট
গরমে তৃপ্তির কাস্টার্ড শট
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক
বদরুদ্দীন উমরের মৃত্যুতে জামায়াতের শোক
আমার বাসা ভেঙে যদি দেশে শান্তি আসে, তাহলে সমর্থন করছি: কাদের সিদ্দিকী
আমার বাসা ভেঙে যদি দেশে শান্তি আসে, তাহলে সমর্থন করছি: কাদের সিদ্দিকী
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
এবার তুরস্কে জাহাজ রফতানি করছে বাংলাদেশ
এবার তুরস্কে জাহাজ রফতানি করছে বাংলাদেশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media