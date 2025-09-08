X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৭আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৯
হাইকোর্ট (ফাইল ছবি)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জাকসু) নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়েছে।

সহ-সভাপতি (ভিপি) পদ থেকে বাদ পড়া প্রার্থী অমর্ত্য রায় জন সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট দায়ের করেন।

অমর্ত্য রায় জন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০১৭-২০১৮ সালের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী। তার দাবি, ভিপি প্রার্থী থেকে তাকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর প্রার্থিতা ফেরত চেয়ে জাবি ভিসি, রেজিস্ট্রার ও জাকসু নির্বাচনের প্রধান কমিশনারকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান তিনি।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৩৩ বছর পর আগামী ১১ সেপ্টেম্বর জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জাকসুতে ২৫টি পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ১৭৯ জন। শীর্ষ ভিপি পদে ১০ জন এবং সাধারণ সম্পাদকে (জিএস) পদে ৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

/বিআই/এম/
বিষয়:
হাইকোর্টজাকসু
সম্পর্কিত
আরও এক হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচন ঘিরে শহীদ রফিক-জব্বার হলে উত্তেজনা
ডাকসু নির্বাচন নিয়ে কোনও রিট শুনবো না: হাইকোর্ট
সর্বশেষ খবর
সিউলে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক
সিউলে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
আরও এক হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম
আরও এক হত্যা মামলায় গ্রেফতার সাবেক প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলাম
গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ
গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
১৫০ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিগগিরই মিড-ডে মিল চালু হবে
১৫০ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিগগিরই মিড-ডে মিল চালু হবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media