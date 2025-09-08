X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শেষযাত্রায় সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত বদরুদ্দীন উমর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৫আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫১
বদরুদ্দীন উমরকে শ্রদ্ধা জানান হযোদ্ধা, সরকারের উপদেষ্টা, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

সহযোদ্ধা ও অনুসারীসহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন রাজনীতিবিদ ও চিন্তক বদরুদ্দীন উমর। শেষযাত্রায় তাকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে অনেকে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বদরুদ্দীন উমরকে শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষের। ফুল নিয়ে ছুটে আসেন দীর্ঘ দিনের সহযোদ্ধা, সরকারের উপদেষ্টা, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা।

মানুষের কল্যাণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও বদরুদ্দীন উমরের সততার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন তারা। বলেন এমন দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্বের শূন্যতা কখনও পূরণ হওয়ার নয়।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে বদরুদ্দীন উমরের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপরই জুরাইন কবরস্থানে বাবার কবরের পাশে সমাহিত হবেন তিনি।

বদরুদ্দীন উমরকে শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষের (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল ইসলাম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন মোর্শেদ, মৎস্য উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার, শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সিআর আবরার ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী।

এছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানানো হয়। বিএনপির পক্ষে দলের যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষে নাহিদ ইসলাম, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), গণসংহতি আন্দোলন, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (মার্কসবাদী), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি), জাতীয় কবিতা পরিষদ,বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল, বাম গণতান্ত্রিক জোট, গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি,  জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় কমিটি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যজোট, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ডাকসুর প্রজন্ম একাত্তর ও অপারেজয় ২৪ প্যানেল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল, নাগরিক ঐক্য, ভাসানী অনুসারী পরিষদ, ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চা, বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা, ইউপিডিএফ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রাঙ্গণ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক, সর্বজন কথা, শহীদ বিপ্লবী সংসদ, নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চা, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমোর্চা, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল, ব্যারিস্টার জোতির্ময় বড়ুয়া, কর্মজীবী নারী জোট, জাতীয় গণফ্রন্ট, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পরিষদ, ভাসানী জনশক্তি পার্টি, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক মজদুর সমিতি, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পরিষদ, মার্কসবাদী, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক মজদুর সংহতি, সম্মিলিত পেশাজীবী সংগঠন, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক গণমজদুর ফেডারেশন, নারী সংহতি, বাংলাদেশ যুব ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ, গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি, বাংলাদেশ কৃষক গণমজদুর ফেডারেশন, বাংলাদেশ যুব ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ, গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি,  সমাজতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবী সংঘ, বাঙলা গবেষণা, গণসংহতি আন্দোলন চট্টগ্রাম, ডাকসু প্রতিরোধ পরিষদ প্যানেল ফুলেল শ্রদ্ধা জানায়।

বদরুদ্দীন উমরকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন জোনায়েদ সাকি (ছবি: নাসিরুল ইসলাম)

এই ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করতে ছুটে আসেন, এমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, কবি ও লেখক ফরহাদ মজহার ও বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ খালেকুজ্জামান।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ বদরুদ্দীন উমরের চির প্রস্থানে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশকে তার আরও অনেক কিছু দেওয়ার ছিল।

আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল ইসলাম বলেন, বদরুদ্দীন উমর একজন সংগ্রামী মানুষ। আজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তার জীবন থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা অনন্তকাল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাছাড়াও ২৪ এর গণঅভ্যুত্থান নিয়ে তার মূল্যায়ন মুক্তিকামী মানুষ আজীবন স্মরণ করবে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, বদরুদ্দীন উমর জীবনে যা লালন করতেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত সে পথেই ছিলেন। সততা ছিল তার অনন্য গুন। তাই তাকে শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে এসেছেন সর্বস্তরের মানুষ।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন নাহিদ ইসলাম (নাসিরুল ইসলাম)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশিদ ফিরোজ বলেন, পরিণত বয়সেই জীবনাবসান হয়েছে বদরুদ্দীন উমরের। তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ। আজীবন রাজনীতির সঙ্গেই ছিলেন। বুদ্ধিভিত্তক চিন্তা করতেন। সাংস্কৃতিক সংকট, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তার লেখা ছিল শাণিত। তিনি পুঁজিবাদের লোভে পরেননি। সত্যি তিনি ছিলেন অসাধারণ।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা বলেন, অন্যায় ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হাতেগোনা যে কয়েকজন মানুষ ছিলেন বদরুদ্দীন উমর তাদের মধ্যে একজন। আগামীতে যারাই মানবমুক্তির পক্ষে লড়তে চান, তারা তার লেলে থেকে পর্যালোচনা করলে ভালো করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফায়জুল হক বলেন বদরুদ্দীন উমর আজীবন অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি। তিনি আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন।

/এমকে/আরকে/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রামে চাঁদা না পেয়ে গ্যারেজ মালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা
চট্টগ্রামে চাঁদা না পেয়ে গ্যারেজ মালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যা
সাংবাদিক আরিফকে নির্যাতন: সাবেক ডিসি সুলতানার জামিন বিষয়ে আদেশ মঙ্গলবার
সাংবাদিক আরিফকে নির্যাতন: সাবেক ডিসি সুলতানার জামিন বিষয়ে আদেশ মঙ্গলবার
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশের আম্পায়ার
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশের আম্পায়ার
ডলার চক্রের মূল হোতা আদিব ফয়েজ গ্রেফতার
ডলার চক্রের মূল হোতা আদিব ফয়েজ গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ক্রেডিট কার্ডের টাকা গায়েব, সমালোচনার ঝড়
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
সাবিনা ইয়াসমীন ও সুব্রতকে নিয়ে বিব্রত মুনশী ওয়াদুদ!
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media