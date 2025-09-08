জটিল আবেদন নিষ্পত্তিতে নতুন নির্দেশনা ইসির

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালকের ক্যাটাগরিভুক্ত এনআইডি সংশোধনের জটিল আবেদন নিষ্পত্তিতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নতুন করে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সেক্ষেত্রে কোনও আবেদন শুনানি ছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে প্রেরণ না করার নির্দেশনা দিয়েছে সংস্থাটি।
সম্প্রতি ইসির জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিচালক (অপারেশন) মো. সাইফুল ইসলাম মাঠ কর্মকর্তাদের এ নির্দেশনা দেন।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ‘ঘ’ ক্যাটাগরির আবেদনগুলো আবেদনের সিরিয়াল অনুযায়ী নিষ্পত্তি চলছে। তাই কোনও আবেদনকারীকে শুনানি (মোবাইলে প্রাপ্ত এসএমএস) ছাড়া উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিস, জেলা বা সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিস কিংবা আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তাদের কার্যালয় থেকে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে পাঠানো যাবে না।
তবে জরুরি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সই ও সিল দিয়ে আবেদন পাঠানো যাবে। একইভাবে ‘ম্যাচ ফাউন্ড’ সমস্যার ক্ষেত্রেও কর্মকর্তার সই ও সিল প্রদান করে আবেদন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, ঢাকায় পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত এক বছরে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগে ঝুলে থাকা প্রায় সাড়ে ৯ লাখ এনআইডি সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তি করেছে বলে জানা যায়।
সর্বশেষ ভোটার তালিকা অনুযায়ী দেশে ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪১ লাখ ৪৫৫ জন এবং নারী ভোটার ৬ কোটি ২২ লাখ ৫ হাজার ৮১৯ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১ হাজার ২৩০ জন।