সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
ডাকসু নির্বাচন: যেসব নির্দেশনা দিলো নির্বাচন কমিশন

ঢাবি প্রতিনিধি
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৩আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৫৭
ডাকসু ভবন (ফাইল ছবি)

রাত পোহালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে চলবে ভোটগ্রহণ।

ভোটগ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণা সুষ্ঠুভাকে সম্পন্ন করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ডাকসু নির্বাচন কমিশন। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভুয়া কার্ড দিয়ে ভোট দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তিন ধরনের চেকিংয়ের পর ভোট দিতে হবে শিক্ষার্থীদের।

আরেক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যতিত অন্য কেউ তার বৈধ বা লাইসেন্সধারী অস্ত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাস এলাকার মধ্যে বহন করতে পারবেন না। কেউ বহন করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

এছাড়াও ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সোমবার রাত ৮টা থেকে বুধবার সকাল ৬টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথ (শাহবাগ, পলাশী, দোয়েল চত্বর, শিববাড়ি ক্রসিং, ফুলার রোড, উদয়ন স্কুল ও নীলক্ষেত) সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধ আইডি কার্ডধারী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ প্রবেশ করতে পারবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিকারযুক্ত ও জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন (অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তার, রোগী, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, সাংবাদিক ও ফায়ার সার্ভিসের যানবাহন) ব্যতীত অন্য কোনও যানবাহন ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না।

শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পরিবারের সদস্য যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত নয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নয়, তারা জরুরি প্রয়োজনে ক্যাম্পাসে আসা-যাওয়া করতে চাইলে প্রক্টর অফিস থেকে নিরাপত্তা পাস সংগ্রহ করতে হবে।

আরেক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভোট গণনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতের জন্য প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সরাসরি দেখানো হবে। এছাড়া ভোট গ্রহণের আগে সাংবাদিকদের সামনে ফাঁকা ব্যালট বাক্স সিলগালা করা হবে।

এছাড়াও ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের মোবাইল ফোন-ব্যাগসহ একাধিক জিনিস বহনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়।

এ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব্যাগ, মোবাইল ফোন, স্মার্ট ওয়াচ, যেকোনও ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস, পানির বোতল ও তরল জাতীয় কোনও পদার্থ নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না।

এছাড়াও ডাকসু নির্বাচনের দিনে শিক্ষার্থীদের ভোট দেওয়ার সুবিধার্থে নির্দিষ্ট সময় ধরে ক্যাম্পাসে চক্রাকারে শাটল সার্ভিস চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর জানিয়েছে, ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৭ টা ৪৫ মিনিট থেকে বিকাল ৩টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত শাটল সার্ভিস চলমান থাকবে।

আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ক্যাম্পাসের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কোনও প্রকার শঙ্কা বা সংশয় নেই। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শঙ্কা নিয়ে কোনও প্রকার গুজবে কান না দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার সংখ্যা ২০ হাজার ৯১৫ এবং ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে মোট ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪৭১ জন প্রার্থী। সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে লড়ছেন ৪৫ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আছেন ১৯ জন প্রার্থী। মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ১৮ হাজার ৯৫৯ জন আর ১৮টি হল সংসদে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন ১ হাজার ৩৫ জন। প্রতিটি হল সংসদে ১৩টি করে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪।

ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসু নির্বাচন
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেল
