মোহাম্মদপুরে ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনিতে নিহত ১

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনিতে ইয়ামিন (২৩) নামে এক যুবক ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। এ ঘটনায় ফাহিম নামে আরও এক যুবক গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল সোয়া ৩টার দিকে মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউনের ১২ নম্বর রোডের বুড়িগঙ্গা নদীর তীরের ওয়াকওয়েতে এ ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় দুইজনকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ইয়ামিনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ফাহিমকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
নিহত ইয়ামিন ঢাকা উদ্যান এলাকার বাসিন্দা। তার গ্রামের বাড়ি ভোলার লালমোহন উপজেলার চরসখিনা গ্রামে।
এসব তথ্য নিশ্চিত করে তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) এ কে এম মেহেদী হাসান বলেন, ‘স্থানীয়রা মোবাইল ছিনতাইয়ের সময় দুই যুবককে আটক করে গণপিটুনি দেয়। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা মিলে তাদের হাসপাতালে পাঠালে ইয়ামিন মারা যায়, আরেকজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।’
তিনি আরও জানান, ভুক্তভোগীর ছিনতাই হওয়া মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।