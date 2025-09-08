X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
মোহাম্মদপুরে ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনিতে নিহত ১

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪০আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪০
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনিতে ইয়ামিন (২৩) নামে এক যুবক ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। এ ঘটনায় ফাহিম নামে আরও এক যুবক গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকাল সোয়া ৩টার দিকে মোহাম্মদপুরের চন্দ্রিমা মডেল টাউনের ১২ নম্বর রোডের বুড়িগঙ্গা নদীর তীরের ওয়াকওয়েতে এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় দুইজনকে উদ্ধার করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ইয়ামিনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত ফাহিমকে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

নিহত ইয়ামিন ঢাকা উদ্যান এলাকার বাসিন্দা। তার গ্রামের বাড়ি ভোলার লালমোহন উপজেলার চরসখিনা গ্রামে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করে তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) এ কে এম মেহেদী হাসান বলেন, ‘স্থানীয়রা মোবাইল ছিনতাইয়ের সময় দুই যুবককে আটক করে গণপিটুনি দেয়। এতে তারা গুরুতর আহত হন। পরে পুলিশ ও স্থানীয়রা মিলে তাদের হাসপাতালে পাঠালে ইয়ামিন মারা যায়, আরেকজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।’

তিনি আরও জানান, ভুক্তভোগীর ছিনতাই হওয়া মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

মৃত্যুগণপিটুনি
হাটহাজারী থানায় নতুন ওসি
স্বর্ণের দামে ফের রেকর্ড
নুরাল পাগলার দরবারে হামলায় প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করা হবে: অতিরিক্ত ডিআইজি
পাশাপাশি দাফন করা হলো কুবি শিক্ষার্থী মেয়ে ও তার মাকে
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
