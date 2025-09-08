ডেমরায় বাবার কাছে টাকা চেয়ে ধাক্কাধাক্কিতে ছেলের মৃত্যুর অভিযোগ

রাজধানীর ডেমরার বামৈল তালতলা এলাকায় বাবার কাছে নেশার টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে ধাক্কাধাক্কির এক পর্যায়ে বটির ওপর পড়ে রাকিব হোসাইন (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। নিহত রাকিব ব্যাটারিচালিত রিকশার চালক ছিলেন।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ডেমরার বামৈল তালতলা এলাকার একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের মামা আব্দুস সালাম জানান, রাকিব নেশাগ্রস্ত ছিলেন। দুপুরে তিনি বাবার কাছে ২০০ টাকা চান। এ নিয়ে বাবা আবুল কাশেমের সঙ্গে তর্কাতর্কি ও ধাক্কাধাক্কির এক পর্যায়ে রাকিব বটির ওপর পড়ে পেটে গুরুতর জখম হন।
পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে বিকাল সোয়া ৪টার দিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নিহতের মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
রাকিব ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার কাপড় প্রিন্ট কারখানার শ্রমিক আবুল কাশেমের ছেলে। বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে ডেমরার বামৈল তালতলা এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।