X
সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাংবাদিকরা স্বাবলম্বী না হলে গোষ্ঠীর পাপেট হয়ে যায়: তথ্য উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩২আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৪
ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির সঙ্গে গ্রুপ বিমা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম/বাংলা ট্রিবিউন

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম বলেছেন, ‘সাংবাদিকরা স্বাবলম্বী না হলে তারা কোনও দল বা গোষ্ঠীর প্রতি পাপেট হয়ে যায়। কারণ তারা সংসার চালাতে, জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়ে যান। এটা অতীতে হয়েছে। সাংবাদিকদের স্বাবলম্বী ও সম্মানজনক জীবন নিশ্চিত করা জরুরি।’

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সদস্যদের জন্য ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির সঙ্গে গ্রুপ বিমা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, ‘ঢাকা শহরে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বেশি। কিন্তু অনেক সাংবাদিক কম বেতনে জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। অনেকের বেতনের টাকায় বাসা ভাড়া হচ্ছে না।’

মাহফুজ আলম বলেন, ‘দেশের সব সাংবাদিককে একসঙ্গে এই সুরক্ষা ও কল্যাণ কাঠামোর আওতায় আনা কঠিন কাজ। এটা ধাপে ধাপে এগিয়ে নিতে হবে। এজন্য আমরা উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করেছি। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোরও সহযোগিতা প্রয়োজন।’

তিনি বলেন, ‘এখন সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে নিয়মিত আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। প্রতি তিন মাস অন্তর অনেক সাংবাদিক এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়া সাংবাদিকদের সন্তানদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামাজিক কল্যাণ ট্রাস্টের কাজের পরিধি বাড়ানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।’

নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘সাংবাদিকদের সাংবাদিক সুরক্ষা আইন করে দিয়ে যাবো। পাশাপাশি নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলছে। যদিও এটি অনেক জটিল প্রক্রিয়া, সেখানে একাধিক মন্ত্রণালয় সম্পৃক্ত। বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। আর যদি সবকিছু শেষ করা সম্ভব না হয়, পরবর্তী সরকার নিশ্চয়ই প্রক্রিয়াটা এগিয়ে নেবে।’

ডিআরইউ সভাপতি আবু সালেহ আঁকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হাসান সোহেলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সাঈদ আহমেদ, ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজিম উদ্দিন।

/এসএ/এমএইচআর/
বিষয়:
সাংবাদিকমাহফুজ আলম
সম্পর্কিত
সাংবাদিকদের কল্যাণে শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়: তথ্য উপদেষ্টা
সাংবাদিক আরিফকে নির্যাতন: সাবেক ডিসি সুলতানার জামিন বিষয়ে আদেশ মঙ্গলবার
আদালত চত্বরে সাংবাদিকদের ওপর আইনজীবীদের আগ্রাসী আচরণে কেজিইউজের নিন্দা
সর্বশেষ খবর
মৌসুমী বৃষ্টিতে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে বন্যা, বিপর্যস্ত লাখো মানুষ
মৌসুমী বৃষ্টিতে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে বন্যা, বিপর্যস্ত লাখো মানুষ
ফায়ার করে আন্দোলনকারীদের মেরে ফেলার নির্দেশ দেন এডিসি আখতারুল
ফায়ার করে আন্দোলনকারীদের মেরে ফেলার নির্দেশ দেন এডিসি আখতারুল
‘অস্ত্রসহ’ ব্যবসায়ীকে আটকের সময় র‌্যাব সদস্যদের অবরুদ্ধের ঘটনায় দুটি মামলা, গ্রেফতার ১৪
‘অস্ত্রসহ’ ব্যবসায়ীকে আটকের সময় র‌্যাব সদস্যদের অবরুদ্ধের ঘটনায় দুটি মামলা, গ্রেফতার ১৪
এনসিএলে বাচ্চাদের জন্য থাকছে ফ্রি টিকিট, মঞ্চে সাবেক পাঁচ অধিনায়ক
এনসিএলে বাচ্চাদের জন্য থাকছে ফ্রি টিকিট, মঞ্চে সাবেক পাঁচ অধিনায়ক
সর্বাধিক পঠিত
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
কক্সবাজার সৈকতে মুশফিকুর রহিমের ভাতিজার মরদেহ উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
বরিশালে বিদেশি জাহাজ ডুবে জেগেছে চর, ৩৩ বছর পর উদ্ধার
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
‘প্রয়োজন ৩০ বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ থেকে এক-দেড় বিলিয়ন আনতেই হিমশিম’
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান গ্রেফতার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media