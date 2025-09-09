কাঠমান্ডুতে নামতে পারেনি বিমান, ফিরেছে ঢাকায়

নেপালে চলমান ছাত্র আন্দোলনের কারণে কাঠমান্ডু বিমানবন্দরে নামতে পারেনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট। পরে আবার ঢাকায় ফিরেছে। একইভাবে নেপাল থেকে যেসব যাত্রী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে ঢাকায় ফেরার কথা ছিল তারাও দেশটিতে আটকা পড়েছেন। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্র জানায়, মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় ঢাকা থেকে কাঠমান্ডুগামী বিমানের ‘বিজি-৩৭১’ ফ্লাইট ১১৪ যাত্রী নিয়ে কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্য রওয়ানা দেয়। কিন্তু কাঠমান্ডুর কাছাকাছি গেলে ফ্লাইট অবতরণের ক্লিয়ারেন্স দেয়নি ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। পরে নেপালের আকাশে চক্কর দিয়ে ঢাকায় ফিরতে বাধ্য হয়েছে বিমান। আবার কাঠমান্ডু-ঢাকা ‘বিজি ৩৭২’ ফ্লাইটের ৯৪ যাত্রী ঢাকা ফিরতে পারেননি।
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) এবিএম রওশন কবির বলেন, ‘নেপালে আটকে পড়া ৯৪ যাত্রীকে হোটেলে রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। একইভাবে ঢাকা থেকে যারা কাঠমান্ডু যেতে চেয়েছিলেন তাদের জন্য হোটেলেরে ব্যবস্থা করা হয়েছে।’