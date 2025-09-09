ইউল্যাব কেন্দ্রে ছাত্রদলের বিক্ষোভ, ছাত্রীদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে ইউনিভার্সিটি ল্যবরেটরি কেন্দ্রের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের নেতাকর্মীরা। এ সময় ভোটকেন্দ্রের ফটকে এলোপাতাড়ি লাথি মেরে প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা।
মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টায় ভোটকেন্দ্র প্রবেশের চেষ্টা করেন ছাত্রদল নেতাকর্মরা। এ সময় তারা অভিযোগ করেন, এলইডি বন্ধ করে ভোট গণনা করা হচ্ছে। মূলত কারচুপি করতেই এমনটি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।
তবে ফটকে অবস্থানকারী ছাত্রীরা জানান, এলইডি ঠিকমতোই চলছিল। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা নিজেরা বন্ধ করে মিথ্যা অভিযোগ করেছে। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে সেখান থেকে স্লোগান দিতে দিতে সেখান থেকে বের হয়ে যান ছাত্রদল নেতাকর্মীরা।
উল্লেখ্য, প্রায় ৬ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়, বিরতিহীনভাবে চলে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ এবং ছাত্রী ১৮ হাজার ৯৫৯ জন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ করা হয়েছে।
নির্বাচনে মোট ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ৪৭১ জন প্রার্থী। সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে লড়েছেন ৪৫ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৯ জন প্রার্থী।
সব মিলিয়ে এবার একজন ভোটারকে ৪১টি করে ভোট দিতে হয়। ভোট নেওয়া হয় ওএমআর ফরমে, ৬ পাতার ব্যালটে। ১৪টি গণনা মেশিনে ৮টি কেন্দ্রে চলছে ফলাফল গণনা। ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে। ভোট গণনা সরাসরি দেখানো হচ্ছে এলইডি স্ক্রিনে।