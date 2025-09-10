কাতারে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানালো বাংলাদেশ

কাতারে সাম্প্রতিক ইসরায়েলি সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এ ধরনের কর্মকাণ্ড কাতারের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘ সনদের নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে মনে করে সরকার।
বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, এই বেআইনি ও বিনা প্ররোচনায় হামলার মুখে বাংলাদেশ ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্র কাতারের সরকার ও জনগণের পাশে অবিচল সংহতি প্রকাশ করেছে। এই ঘটনা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, আন্তর্জাতিক শান্তি এবং প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রীতিনীতির প্রতি ইজরাইলের অব্যাহত অবজ্ঞার আরেকটি ইঙ্গিত। এই ধরনের কর্মকাণ্ড শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে, বিশেষ করে জাতিসংঘ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই।