বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
নারায়ণগঞ্জে পানিতে ডুবে প্রাণ গেলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৩আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৩
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ফাইল ছবি)

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও থানার মদনপুর এলাকায় পানিতে ডুবে মশহুদ মন্জুর বর্ষ (২২) নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকালে মদনপুরের একটি ফার্মের ভেতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বর্ষ রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিইউপি) মার্কেটিং বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার শেখ মন্জুর বারী মন্জুর ছেলে। বর্তমানে মোহাম্মদপুর বাবর রোডে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। নিহতের বাবা দৈনিক উন্নয়ন বার্তা পত্রিকার সম্পাদক।

জানা গেছে, বুধবার বিকালে বর্ষসহ সাত বন্ধু তাদের এক বন্ধুর বাবার ফার্মে ঘুরতে যান। সেখানে পুকুরে গোসল করতে নামলে বর্ষ তলিয়ে যায়। অন্যরা উঠে এলেও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। এরপর বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

বর্ষের নারী বন্ধু বর্নিল শপ্তাষী জানান, ‘আমরা সাত জন বন্ধু মিলে ফার্মে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সবাই পুকুরে গোসল করতে নামি। সবাই উঠলেও বর্ষ তলিয়ে যায়। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করা হয়।’

বর্ষের বাবা বলেন, ‘সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়। পরে সংবাদ পাই সে পানিতে ডুবে গেছে। হাসপাতালে এসে ছেলের মরদেহ দেখি।’

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘মৃতদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।’

