কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

বকেয়া বেতন না পাওয়ায় রাজধানীর কুড়িলে সড়ক অবরোধ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কসহ আশপাশের সড়কে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দুপুরের পর কুড়িল চৌরাস্তা এলাকায় ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের প্রায় ৫০০-৬০০ শ্রমিক সড়ক অবরোধ করেন। তারা জানান, চলতি মাসের শুরুতে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করলে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হয়। তবে বকেয়া বেতন পরিশোধ না করায় তারা আবার সড়কে নামতে বাধ্য হয়েছেন।
সড়ক অবরোধের কারণে কুড়িল থেকে বাড্ডা ও বাড্ডা থেকে কুড়িলমুখী সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। একইসঙ্গে এয়ারপোর্ট রোডের ঢাকা-উত্তরা-ময়মনসিংহ হাইওয়ের ইনকামিং ও আউটগোয়িং উভয় লেনেই অন্তত ২০০ শ্রমিক অবস্থান নিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেন। হঠাৎ সড়ক অবরোধে অফিসগামী যাত্রী ও সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। বিকল্প পথে যানবাহন সরিয়ে নিতে গিয়ে বাড়ছে চাপ ও দীর্ঘ যানজট।
এ বিষয়ে ট্রাফিক গুলশান বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মোহাম্মাদ মিজানুর রহমান বলেন, বেতন-ভাতার দাবিতে বাড্ডার কুড়িলে ইউরোজোন ফ্যাশন গার্মেন্টসের প্রায় ৫০০-৬০০ কর্মী সড়ক অবরোধ করেছেন। ফলে ওই এলাকায় উভয়মুখী যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছি।