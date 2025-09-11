পুলিশের লাঠিপেটায় সড়ক ছাড়লেন পোশাক শ্রমিকরা

বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর কুড়িলে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছিলেন পোশাক শ্রমিকরা। এতে ওই মহাসড়কসহ আশপাশের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের লাঠিপেটা, টিয়ারসেল ও জলকামান নিক্ষেপে প্রায় ছয় ঘণ্টা পর সড়ক ছেড়ে দেন আন্দোলনকারীরা।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টম্বর) দুপুর ২টার দিকে কয়েক শতাধিক পোশাক শ্রমিক কুড়িলে মহাসড়ক অবরোধ করেন। বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভে নামেন তারা। পুলিশ তাদের সড়ক ছাড়ার আহ্বান জানালে শ্রমিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। শ্রমিকদের ইটপাটকেল নিক্ষেপের জবাবে পুলিশ টিয়ারসেল ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে পুলিশ লাঠিপেটা ও জলকামান নিক্ষেপ করে আন্দোলনরতদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেয়।
গুলশান ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার মো. জিয়াউর রহমান জানান, পুলিশের কয়েক দফা চেষ্টার পর শ্রমিকদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক।