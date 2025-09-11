শেওড়া রেলগেটে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা নারীর মৃত্যু

রাজধানীর শেওড়া রেলগেট এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় এক অজ্ঞাতনামা নারীর মৃত্যু হয়েছে। তার বয়স আনুমানিক ২৫ বছর।
ঢাকা রেলওয়ে বিমানবন্দর ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী জানান, বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাতে শেওড়া রেলগেট সংলগ্ন আপ লাইনে হেঁটে যাওয়ার সময় দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ওই নারী ঘটনাস্থলেই মারা যান।
তিনি আরও জানান, বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।
নিহতের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তার পরনে ছিল গোলাপি রঙের কামিজ, খয়েরি পায়জামা ও নীল-আকাশি রঙের ওড়না। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলেও জানিয়েছেন এসআই মোহাম্মদ আলী।