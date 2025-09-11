X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শেওড়া রেলগেটে ট্রেনের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা নারীর মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৮আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৫৮
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

রাজধানীর শেওড়া রেলগেট এলাকায় ট্রেনের ধাক্কায় এক অজ্ঞাতনামা নারীর মৃত্যু হয়েছে। তার বয়স আনুমানিক ২৫ বছর।

ঢাকা রেলওয়ে বিমানবন্দর ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী জানান, বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) রাতে শেওড়া রেলগেট সংলগ্ন আপ লাইনে হেঁটে যাওয়ার সময় দ্রুতযান এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ওই নারী ঘটনাস্থলেই মারা যান।

তিনি আরও জানান, বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তার লাশ উদ্ধার করে। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে বিকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

নিহতের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তার পরনে ছিল গোলাপি রঙের কামিজ, খয়েরি পায়জামা ও নীল-আকাশি রঙের ওড়না। নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে বলেও জানিয়েছেন এসআই মোহাম্মদ আলী।

/এআইবি/এবি/আরআইজে/
বিষয়:
রাজধানীমৃত্যুঢামেক হাসপাতালট্রেন দুর্ঘটনা
সম্পর্কিত
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ বা গণভোটের প্রস্তাব এবি পার্টির
জুরাইনে দেয়ালচাপায় শিক্ষকের মৃত্যু
যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভারে বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেলো পথশিশুর
সর্বশেষ খবর
লন্ডনে শিক্ষার্থী‌দের জন্য লাখো পাউন্ডের নজীর‌বিহীন উদ্যোগ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিক্ষকের
লন্ডনে শিক্ষার্থী‌দের জন্য লাখো পাউন্ডের নজীর‌বিহীন উদ্যোগ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিক্ষকের
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ বা গণভোটের প্রস্তাব এবি পার্টির
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণপরিষদ বা গণভোটের প্রস্তাব এবি পার্টির
রবিবার থেকে ফরিদপুরে আবারও অবরোধের ঘোষণা, দক্ষিণের পথে ভোগান্তি
রবিবার থেকে ফরিদপুরে আবারও অবরোধের ঘোষণা, দক্ষিণের পথে ভোগান্তি
কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন রিকশাচালক
কামরাঙ্গীরচরে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারালেন রিকশাচালক
সর্বাধিক পঠিত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
মন্ত্রীদের হেলিকপ্টারের দড়িতে ঝুলে পালানোর ভিডিও ভাইরাল
নেপালে বিক্ষোভমন্ত্রীদের হেলিকপ্টারের দড়িতে ঝুলে পালানোর ভিডিও ভাইরাল
নেপালে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সহিংসতা ও ধ্বংসের নিন্দা
নেপালে বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, সহিংসতা ও ধ্বংসের নিন্দা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media