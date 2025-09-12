X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
সমন্বয়ক পরিচয়ে চাঁদাবাজি, তিনজন কারাগারে

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০০আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:১৮
জুলাই আন্দোলনের মামলা থেকে অব্যাহতির ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলে, সমন্বয়কের পরিচয়ে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি এবং সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা গ্রহণের ঘটনায় তিনজনকে  জামিন না দিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মেহেদী হাসানের আদালত এ আদেশ দেন। আসামিরা হলেন— এএইচএম নোমান রেজা, তানজিল হোসেন, ফারিয়া আক্তার তমা।

এদিন আসামিদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক আব্দুল মালেক খান তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটে এ এইচএম নোমান রেজাকে বিমান বন্দর থানার সামনে থেকে আটক করা হয়। তার দেওয়া তথ্যানুযায়ী রাত ৩টা ৪০ মিনিটে তানজিল হোসেন ও ফারিয়া আক্তার তমাকে বিমান বন্দর থানার জসিম উদ্দিন এলাকা থেকে আটক করা হয়।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ সেপ্টেম্বর রাত ১ টা ১০ মিনিটে উত্তরা পশ্চিম থানাধীন ১৩ নম্বর সেক্টরের ৬ নম্বর রোডের ৩৩ নম্বর বাসায় প্রবেশ করে আসামিরা নিজেদের সমন্বয়ক পরিচয় দেন। বাদীর ভগ্নিপতি দেলোয়ার হোসেনকে মামলা থেকে অব্যাহতি পাইয়ে দেওয়ার কথা জানিয়ে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। পরে বাদী বিভিন্নভাবে ৫ লাখ ৫০ হাজার টাকা জোগাড় করেন। শুক্রবার বিকাল ৪টার মধ্যে বাকি সাড়ে চার লাখ টাকা দিতে বলেন তারা। অন্যথায়, ক্ষতি করার হুমকি দিয়ে চলে যান।

 

বুলবুল ভাই যোগ্য লোক তাই আমার জায়গায় এসেছেন: আশরাফুল
পদ্মার ভাঙনে কুষ্টিয়া সীমান্তে বিজিবির বিওপি নদীগর্ভে বিলীন
নেপালের পার্লামেন্ট ভাঙার প্রশ্নে থমকে আছে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আলোচনা
মিরপুরে আ.লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ৬ নেতাকর্মী গ্রেফতার
আশরাফুল আউট, বুলবুল ইন!
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
ডাকসুতে শিবিরকে কেন বেছে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা
