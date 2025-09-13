আ. লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের ৭ নেতাকর্মী গ্রেফতার

রাজধানীর বাংলামোটরে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী চার জনসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের সাত নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) তাদের গ্রেফতার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া বিভাগ থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো– আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায় কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির সদস্য রোমান আহমেদ (৩২), আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা উপ-কমিটির বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ও ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক নির্বাহী সদস্য সঞ্জীব ইসলাম আফেন্দী (৩৫), কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলা ছাত্রলীগ সদস্য নাবেদ আহমদ নব (২৫), কিশোরগঞ্জের ইটনা থানার ছাত্রলীগ নেতা মো. মিজানুর রহমান (৪০), আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপ-কমিটির ত্রান ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাকির হোসেন (৫৫), তেজগাঁও থানা যুবলীগের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক মো. জসিম উদ্দিন (৪০) ও আওয়ামী লীগের বংশাল থানার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সানাকাত (৩৮)।
ডিবি সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত সোয়া ১১টার দিকে ডিবি-তেজগাঁও বিভাগ রাজধানীতে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে রোমান আহমেদ, সঞ্জীব ইসলাম আফেন্দী, নাবেদ আহমদ নব ও মো. মিজানুর রহমাকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে একই তারিখ সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টার দিকে হাজারীবাগ থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. জাকির হোসেনকে গ্রেফতার করে ডিবি-রমনা বিভাগের একটি টিম।
ডিবি সূত্রে আরও জানা যায়, শুক্রবার রাত ১০টা ৪৫ মিনিটের দিকে ডিবি-ওয়ারী বিভাগের একটি টিম ডেমরা থানার বাঁশেরপুল এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. জসিম উদ্দিনকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে বংশাল থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. সানাকাতকে গ্রেফতার করে ডিবি-লালবাগ বিভাগ।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানিয়েছে পুলিশ।