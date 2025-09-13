X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
হালাল সার্টিফিকেশন কার্যক্রমে ওআইসি’র সহযোগিতা চাইলেন ধর্ম উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৭আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৭
মতবিনিময় সভায় ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন/বাংলা ট্রিবিউন

হালাল সার্টিফিকেশন কার্যক্রমে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সহযোগিতা চেয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানের ইসলামাবাদে স্ট্যান্ডিং কমিটি অন সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল করপোরেশন (কমস্টেক) সেন্টার পরিদর্শন শেষে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ সহযোগিতা চান।

শনিবার ১৩ সেপ্টেম্বর ধর্ম  মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সভায় ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, ‘বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে হালাল সার্টিফিকেশন নিয়ে কাজ করছে এবং এ বিষয়ে তুরস্ক ও সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট অথরিটির সহযোগিতা চেয়েছে।’

তিনি ওআইসির তত্ত্বাবধানে কমস্টেকের কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশে হালাল সার্টিফিকেশনের কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। এছাড়া কমস্টেকের সহায়তায় উগান্ডায় একটি হালাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের প্রতিও তিনি সহমত পোষণ করেন।

উপদেষ্টা মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দারিদ্র্য হ্রাসে গতিশীলতা আনয়নে ওআইসি’র মন্ত্রী পর্যায়ের স্থায়ী কমিটি কমস্টেকের ভূমিকাকে সাধুবাদ জানান।

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০টি বৃত্তি মঞ্জুর করায় কমস্টেককে ধন্যবাদ জানিয়ে ড. খালিদ বলেন, ‘এ উদ্যোগ বাংলাদেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ করে দেবে।’

কোরআন ও হাদিসে দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে এরূপ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্যও এ ধরনের সুযোগ বিস্তৃত করা জরুরি বলে উপদেষ্টা মন্তব্য করেন। ফলে চিকিৎসা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও অবদান রাখতে পারবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরে ড. খালিদ বলেন, ‘মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের ইসলামের পতাকার নিচে, কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনামতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য ছাড়া আমরা অগ্রসর হতে পারব না।’

এ সময় পাকিস্তানে বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান, উপদেষ্টার একান্ত সচিব ছাদেক আহমদ, কাউন্সিলর (প্রেস) মোহাম্মদ তৈয়ব আলী, কমস্টেকের কো-অর্ডিনেটর জেনারেলসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:
ইসলামিক ফাউন্ডেশনওআইসিধর্ম উপদেষ্টা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media