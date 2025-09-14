X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সারাদেশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের শঙ্কা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৭আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৫৮
ফাইল ছবি

মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। এর প্রভাবে ইতোমধ্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টি আগামী ৪ থেকে ৫ দিন অব্যাহত থাকার শঙ্কা প্রকাশ করেছে আবহাওয়া অধিদফতর। পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের শঙ্কার কথাও জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি লঘুচাপের সৃষ্টি হয়েছে। এটি মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, লঘুচাপের কেন্দ্রস্থল ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় রয়েছে।

আজ সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমুল হক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এই বৃষ্টি আগামী ৪/৫ দিন থাকতে পারে। থেমে থেমে প্রায় সারাদেশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এতে করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধসের শঙ্কা রয়েছে।

এদিক ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কবার্তায় বলা হিয়, সক্রিয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজ রবিবার সকাল ৯ টা থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

অতি ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সঙ্গে ভারী বর্ষণ জনিত কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও অস্থায়ীভাবে জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে।

/এসএনএস/এমএইচআর/
বিষয়:
বৃষ্টির খবরআবহাওয়া পূর্বাভাস
সম্পর্কিত
সাগরে লঘুচাপ, তিন বিভাগে ভারী বৃষ্টির শঙ্কা
বৃষ্টি থাকবে কত দিন
রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি
সর্বশেষ খবর
রাকসু নির্বাচন: মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন ১৪ শিক্ষার্থী
রাকসু নির্বাচন: মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন ১৪ শিক্ষার্থী
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস ভাঙচুরের ঘটনায় ৫ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস ভাঙচুরের ঘটনায় ৫ শিক্ষার্থী বহিষ্কার
নেপালে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী কার্কি
নেপালে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী কার্কি
নতুন রূপে পুরনো লড়াই, এশিয়া কাপে আজ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ
নতুন রূপে পুরনো লড়াই, এশিয়া কাপে আজ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media