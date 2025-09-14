চূড়ান্ত নিয়োগ ও গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবিতে শাহবাগে বিক্ষোভ

১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে নিয়োগ এবং গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবিতে শাহবাগে বিক্ষোভ করেছেন ভুক্তভোগীরা।
রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার পর বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেন তারা।
বিক্ষোভকারীদের দাবি, ৬০ হাজারেরও বেশি পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধনে উত্তীর্ণ ১৬ হাজার ২৩১ জনকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ সময় মেধা ও যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হয়েও নিয়োগ না পাওয়ায় হতাশার কথা জানিয়ে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শূন্য পদ যুক্ত করে দ্রুত গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়ার দাবি জানান তারা।
এদিন মানববন্ধন কর্মসূচি পালনকালে শিক্ষা উপদেষ্টার পক্ষ থেকে দাবি আদায়ে কার্যকর উদ্যোগ না এলে আরও কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন বিক্ষোভকারীরা।