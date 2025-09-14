X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
নাশকতার মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন ফখরুল-আব্বাসসহ ৭০ জন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৪আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৪৪
মির্জা ফখরুল ও মির্জা আব্বাস

ছয় বছর আগে ঢাকার শাহবাগ থানার নাশকতার মামলা থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ ৭০ জন।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ পুলিশের দেওয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করে তাদের আব্যাহতির আদেশ দেন।

অব্যাহতি পাওয়া অপর আসামিদের মধ্যে রয়েছেন– রুহুল কবীর রিজভী, শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, আব্দুল্লাহ আল নোমান, অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন, খায়রুল কবির খোকন, ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, ফজলুল হক মিলন, হাবীব উন নবী খান সোহেল, সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, শওকত মাহমুদ।

মির্জা ফখরুলের আইনজীবী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন মেজবাহ এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে নাশকতার প্রমাণ পায়নি পুলিশ। এ জন্য ৭০ জনকে অব্যাহতির সুপারিশ করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। আজ আদালত প্রতিবেদন আমলে গ্রহণ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মির্জা আব্বাসসহ ৭০ জনকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১২ ডিসেম্বর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জামিন শুনানিরর দিন ধার্য ছিল। জামিন শুনানির আগের দিন ১১ ডিসেম্বর জামিন শুনানি প্রভাবিত করতে, বিচার বিভাগে চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে শাহবাগ থানার কদমফুল ক্রসিং, হাইকোর্ট মাজার গেটের পানির পাম্পে দুটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ওই দিনই মির্জা ফখরুলসহ ৭০ জনকে আসামি করে মামলা করেন শাহবাগ থানার এসআই ইদ্রিস আলী। আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যাইনি বলে সম্প্রতি শাহবাগ থানা পুলিশ আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। আজ সেই প্রতিবেদন আমলে নিয়ে আসামিদের অব্যাহতির আদেশ দিলেন আদালত।

আদালতমির্জা আব্বাসমির্জা ফখরুল
