মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
দোকানিকে হল ভিপির জরিমানা, প্রক্টর বললেন এখতিয়ার নেই

ঢাবি প্রতিনিধি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:০০আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০২:০০
হাতে লেখা নোটিশ এবং মাস্টারদা সূর্যসেন হলের নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) আজিজুল হক/কোলাজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মাস্টারদা সূর্যসেন হলের একটি দোকান থেকে টেস্টিং সল্ট (এমএসজি) পাওয়ায় দোকানিকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করেন হল সংসদের নবনির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) আজিজুল হক। তবে প্রক্টর জানিয়েছেন, এটি হল সংসদের ভিপির এখতিয়ারে নেই।

ঘটনাটি ঘটে গত ১২ সেপ্টেম্বর। তবে জরিমানার একটি হাতে লেখা নোটিশ প্রকাশ্যে আসে সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর)।

জানা যায়, সূর্যসেন হলের ৮ নম্বর দোকানে তল্লাশি চালিয়ে এক কেজি টেস্টিং সল্ট উদ্ধার করেন ভিপি আজিজুল হক। প্রথমে দোকানদার অভিযোগ অস্বীকার করলেও পরে খাবারে টেস্টিং সল্ট মেশানোর কথা স্বীকার করেন। এ সময় ভিপির পক্ষ থেকে দোকানদারের সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়, যাতে তিন দিনের মধ্যে জরিমানা না দিলে দোকানের চুক্তি বাতিলের সুপারিশ করার কথা উল্লেখ ছিল।

ভিপি আজিজুল হক বলেন, ‘শুরুতে দোকানদার টেস্টিং সল্ট রাখার কথা মানতে চাননি। কিন্তু খুঁজে পাওয়ার পর তিনি স্বীকার করেন যে খাবারে টেস্টিং সল্ট ব্যবহার করেন। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করেই এ ব্যবস্থা নিয়েছি।’

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘তারা এখনও সেই অধিকার পায়নি। প্রভোস্টের উপস্থিতিতে একটি সাধারণ সভার মাধ্যমে তারা এই অনুমতি নিয়ে তারপর কাজ করতে পারেন।’

তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিন এই চর্চা না থাকায় সংসদ নেতারা এখনও সবকিছু ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন। তবে আমি ঐ সংসদ নেতার সঙ্গে কথা বলেছি। সেও বলেছে তার ভুল হয়েছে।’

ঘটনাটি শিক্ষার্থীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। কেউ কেউ ভিপির উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও অনেকে প্রশাসনিক সীমারেখা অতিক্রমের অভিযোগ তুলছেন।

ঢাবির আইন বিভাগের শিক্ষার্থী মো. ঈদুল ফয়সাল সমালোচনা করে বলেন, ‘ডাকসু নেতাদের জরিমানা করার বা চলাফেরার স্বাধীনতা সীমিত করার কোনও বিচারিক ক্ষমতা নেই।’

তবে হল প্রশাসনের এ সকল ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ কখনও না নেওয়ায় সূর্যসেন হলের ভিপি আজিজুল হকের কাজের প্রশংসাও করছেন শিক্ষার্থীরা।

ডাকসুঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডাকসুর ভোট পুণরায় ‘ম্যানুয়ালি’ গণনার আবেদন উমামার
ডাকসু-জাকসুতে ভরাডুবিবছর না ঘুরতেই পুনর্গঠনের মুখে বাগছাস
ডাকসু নির্বাচনঘোষিত ফলাফলের সঙ্গে মোট ফলাফলের মিল পাচ্ছেন না একাধিক প্রার্থী
