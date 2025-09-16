বেলিজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি

ঢাকায় সুইডেন দূতাবাস বেলিজিয়ামের ভিসা আবেদন আর গ্রহণ করবে না। আপাতত ভারতের দিল্লির ভিএফএস'র মাধ্যমে বাংলাদেশিদের ভিসা ইস্যু করবে বেলজিয়াম।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দিল্লিতে অবস্থিত বেলজিয়াম দূতাবাস এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায়।
দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে সুইডেন দূতাবাস বেলজিয়ামের ভিসা আবেদন আর গ্রহণ করবে না। বাংলাদেশি নাগরিকদের বেলজিয়ামের সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘমেয়াদি ভিসা আবেদন ভিএফএস গ্লোবালের মাধ্যমে করতে হবে। https://visa.vfsglobal.com/ind/en/bel/apply-visa
আবেদনে করার পর একটি এপয়েন্টমেন্ট স্লট বুক করতে হবে এবং সশরীরে ভিসা আবেদনের ফাইল নয়দিল্লিতে ভিএফএস অফিসে জমা দিতে হবে। অস্থায়ীভাবে আগামী এক মাসের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।
দূতাবাস জানিয়েছে, ‘আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত ঢাকার ভিএফএস'র মাধ্যমে ভিসা আবেদন গ্রহণ করার জন্য।’