যৌতুক মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন পেলেন সানাইয়ের স্বামী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৮আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৩৮
সিএমএম আদালত (ফাইল ছবি)

যৌতুক ও শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে মডেল সানাই মাহবুবের করা মামলায় আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন স্বামী আবূ সালেহ মূসা।

মূসার আইনজীবীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মাহবুবুর রহমানের আদালত এ জামিন মঞ্জুর করেন। 

তার পক্ষে জামিন শুনানি করেন ঢাকা বারের সাবেক সভাপতি খোরশেদ আলম। শুনানিতে তিনি বলেন, ‘আপনি মামলা আমলে নিয়ে এ আসামির বিরুদ্ধে সমন ইস্যু করেছিলেন। আজ আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। সংসার করতে চেয়ে একটি হলফনামা দিয়েছি। আমরা বিষয়টি আপস করে ফেলবো। আসামির জামিন চাচ্ছি।’ 

সানাই মাহবুবের আইনজীবী মিঠুন সাহা জামিনের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, ‘যৌতুক দাবির পাশাপাশি আসামি বাদীর কাছ থেকে ১৯ লাখ টাকা নিয়েছে। সেই টাকার কী হবে? টাকা-পয়সা নিয়েছে, আবার যৌতুক চাচ্ছে। তাছাড়া তিনি তো অপরাধ করেছেন।’ 

জবাবে আসামি পক্ষের আইনজীবী খোরশেদ আলম বলেন, ‘এটা ট্রায়ালের বিষয়।’

এরপর আদালত আবূ সালেহ মূসার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন করেন। জবাব দেন মূসা। আদালতের কাছে সংসার করার কথা জানান তিনি। আদালতে কথা বলেন সানাই মাহবুবও। এ সময় কান্নাকাটি করেন তিনি।

উভয়পক্ষের শুনানি নিয়ে আদালত বলেন, ‘এটা আপসযোগ্য মামলা। আসামি সংসার করতে চায়। তাকে সুযোগ দিতে হবে।’

পরে আপসের শর্তে আদালত তার জামিনের আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আগামী মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে আমরা বসবো।’

গত ৬ আগাস্ট সানাই মাহবুব আদালতে মূসার বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন। আসামিকে আদালতে হাজির হতে সমন জারি করে আদালত। 

মামলায় অভিযোগ বলা হয়, ২০২২ সালের ২৭ মে তারা বিয়ে করেন। বিয়ের সময়ে সানাই মাহবুবের পরিবারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আসবাবপত্র ও ১৫ ভরি সোনা দেওয়া হয়। পরে চাকরির পাশাপাশি ব্যবসা করবেন জানিয়ে স্বামী আবূ সালেহ মূসা টাকা চান। সে সময় সানাই নিজের ১২ লাখ টাকা ও বাবার কাছ থেকে আরও ৭ লাখ টাকা এনে দেন। কিন্তু সেই টাকা মূসা খরচ করে ফেলেন। পরবর্তীতে তিনি সানাইয়ের কাছ থেকে ২২ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেন। সেটি দিতে অস্বীকার করলে সানাইয়ের ওপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতন চালান। টাকা না দিলে সংসার না করার হুমকি দেন।

সানাইয়ের অভিযোগ, সংসার টিকিয়ে নিতে বিষয়টি একাধিকবার পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার স্বামী ২২ লাখ টাকা দাবি করেই যাচ্ছেন। সংসার চালিয়ে নিতে গত ৭ ও ২২ জুলাই স্বামীকে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান তিনি। নোটিশ পাওয়ার পরও সানাইয়ের আফতাবনগরের বাসায় গিয়ে মূসা টাকা দাবি করেন এবং না দিলে সংসার করবেন না বলে জানিয়ে দেন।

উল্লেখ্য, পরিচালক গাজী মাহবুবের হাত ধরে ‘ভালোবাসা ২৪×৭’ নামে একটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে শোবিজে পা রেখেছিলেন মডেল সানাই মাহবুব। বিভিন্ন অভিযোগে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও আলোচনায় ছিলেন তিনি।

আদালতজামিন
