মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সরকারি ম্যাটসে পুনরায় ভর্তি কার্যক্রমের দাবিতে অনশন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৫আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৫
জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনশন কর্মসূচীতে শিক্ষার্থীরা/বাংলা ট্রিবিউন

সব সরকারি মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন স্কুলে (ম্যাটস) পুনরায় ভর্তি কার্যক্রম দ্রুত চালু করাসহ বেশকিছু দাবিতে অনশন কর্মসূচি শুরু করেছে সাধারণ ম্যাটস শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদ।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এই দাবিতে অনশন কর্মসূচী শুরু করেন তারা।

অনশনরত শিক্ষার্থীরা বলছেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ২০২৫ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়ার লিখিত আশ্বাস দিয়েছিল, তবে এখনও তা বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদফতরের হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে ৯টি সরকারি ম্যাটসে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি স্থগিত করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সাধারণ ম্যাটস শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদ স্মারকলিপি দিয়েছে, যাতে পুনরায় ভর্তি কার্যক্রম চালু করা হয় এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদকে বোর্ডে রূপান্তর করা হয়। 

শিক্ষার্থীরা আরও দাবি করেছেন, সব শূন্য পদে নিয়োগ নিশ্চিত করা হোক এবং কমিউনিটি ক্লিনিকে উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার পদ সৃষ্টি করে দক্ষ মেডিক্যাল ডিপ্লোমাধারীদের কাজে লাগানো হোক।

সাধারণ ম্যাটস শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদের মিডিয়া ও প্রচার বিষয়ক সম্পাদক মো. সাকিব মাহমুদ বলেন, ‘স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদফতরের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার পরও কোনও ফলপ্রসূ সমাধান পাওয়া যায়নি। শিক্ষার্থীরা এই হঠকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করছেন।’

বিষয়:
অনশনম্যাটস
