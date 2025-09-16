ফেসবুকে প্রশ্নফাঁসের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের নামে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে মো. স্বাধীন মিয়া (২৩) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পল্লবী থানা এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
এ সময় তার কাছ থেকে চারটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ ও আটটি সিমকার্ড জব্দ করা হয়। দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড সাপোর্ট) সৈয়দ হারুন অর রশিদ।
তিনি বলেন, ‘সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম উত্তর বিভাগের একটি টিম সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং করার সময় “জাহিদ খান (অল এক্সাম হেল্পার)” নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সরবরাহের প্রলোভনমূলক পোস্ট নজরে আনে। পোস্টগুলোর মধ্যে ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার পদসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার “১০০% কমন অরিজিনাল কপি” দেওয়ার দাবি করা হয়।’
গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ওই ফেসবুক আইডি চালানো স্বাধীনের অবস্থান শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, ফেক প্রোফাইল পরিচালনা করে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়ার কথা বলে অগ্রিম অর্থ নিত এবং পরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত। এভাবে সে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে বিকাশ, নগদ, রকেটসহ বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়।
ডিবি জানায়, গ্রেফতার স্বাধীনের ‘জাহিদ খান’ নামের ওই ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নামের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা আছে ‘অল এক্সাম হেল্পার’ এবং বায়োতে উল্লেখ রয়েছে, ‘টাকা বিনিময়ে প্রশ্ন সরবরাহ করি, রেজাল্ট পরিবর্তন করে দেই। হেল্প লাগলে ইনবক্স করুন’।