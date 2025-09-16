X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফেসবুকে প্রশ্নফাঁসের বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণা, যুবক গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৭আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:২৭
গ্রেফতার মো. স্বাধীন মিয়া/বাংলা ট্রিবিউন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের নামে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে মো. স্বাধীন মিয়া (২৩) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর পল্লবী থানা এলাকার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

এ সময় তার কাছ থেকে চারটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ ও আটটি সিমকার্ড জব্দ করা হয়। দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড সাপোর্ট) সৈয়দ হারুন অর রশিদ।

তিনি বলেন, ‘সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম উত্তর বিভাগের একটি টিম সোশ্যাল মিডিয়া মনিটরিং করার সময় “জাহিদ খান (অল এক্সাম হেল্পার)” নামের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও সরবরাহের প্রলোভনমূলক পোস্ট নজরে আনে। পোস্টগুলোর মধ্যে ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার পদসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার “১০০% কমন অরিজিনাল কপি” দেওয়ার দাবি করা হয়।’

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় ওই ফেসবুক আইডি চালানো স্বাধীনের অবস্থান শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায়, ফেক প্রোফাইল পরিচালনা করে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়ার কথা বলে অগ্রিম অর্থ নিত এবং পরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিত। এভাবে সে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে বিকাশ, নগদ, রকেটসহ বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়।

ডিবি জানায়, গ্রেফতার স্বাধীনের ‘জাহিদ খান’ নামের ওই ফেসবুক অ্যাকাউন্টে নামের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা আছে ‘অল এক্সাম হেল্পার’ এবং বায়োতে উল্লেখ রয়েছে, ‘টাকা বিনিময়ে প্রশ্ন সরবরাহ করি, রেজাল্ট পরিবর্তন করে দেই। হেল্প লাগলে ইনবক্স করুন’।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
গ্রেফতারডিএমপিপ্রশ্নপত্র ফাঁস
সম্পর্কিত
শ্যামলীতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিলে ককটেল বিস্ফোরণ, গ্রেফতার ৫
রাজধানীতে আ.লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ১২ নেতাকর্মী গ্রেফতার
বর্তমান স্বামীকে নিয়ে সাবেক স্বামীকে হত্যার অভিযোগ
সর্বশেষ খবর
ছাগলকাণ্ডের সেই মতিউর স্ত্রীসহ রিমান্ড শেষে কারাগারে
ছাগলকাণ্ডের সেই মতিউর স্ত্রীসহ রিমান্ড শেষে কারাগারে
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হকের পদত্যাগ
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হকের পদত্যাগ
দৌলতদিয়ায় ঘাটে যানবাহনের দীর্ঘ সারি, ভোগান্তি
দৌলতদিয়ায় ঘাটে যানবাহনের দীর্ঘ সারি, ভোগান্তি
রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সর্বাধিক পঠিত
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
জুলাই সনদ নিয়ে মতামত চূড়ান্ত বিএনপির, স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
এনআইডি সংশোধনে একাধিক জন্মসনদ নিয়ে বিপাকে ইসি
কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
কক্সবাজারের নতুন ডিসি আ. মান্নান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media