X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অনিয়মের অভিযোগে ক্রীড়া পরিদফতরে দুদকের অভিযান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৫আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৫
দুর্নীতি দমন কমিশন

বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্রীড়া অধিদফতরে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুদকের সহকারী পরিচালক জুয়েল হাসানের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদকের সহকারী পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. তানজির আহমেদ।

দুদকের এই কর্মকর্তা জানান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ক্রীড়া পরিদফতর সারা দেশে বার্ষিক ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এই প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ আসে— তারা অনিয়মের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়মের সঙ্গে জড়িত। এসব অভিযোগের পাওয়ার পর দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয় খেবে মঙ্গলবার অভিযান চালানো হয়।

তিনি জানান, এসময় ক্রীড়া পরিদফতর থেকে অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট আংশিক রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করা হয়। এসব রেকর্ডপত্র প্রাথমিক যাচাইয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ শেষে এ বিষয়ে কমিশন বরাবর বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

 

/জেইউ/এপিএইচ/
বিষয়:
দুদক
সম্পর্কিত
সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ, এম এ কাসেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক
রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সর্বশেষ খবর
হলিউড কিংবদন্তি ‘সানড্যান্স’ স্রষ্টা রবার্ট রেডফোর্ড আর নেই
হলিউড কিংবদন্তি ‘সানড্যান্স’ স্রষ্টা রবার্ট রেডফোর্ড আর নেই
সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
বিশ্বকাপে লড়াকু মানসিকতা দেখাতে চান ডাচ কোচ
বিশ্বকাপে লড়াকু মানসিকতা দেখাতে চান ডাচ কোচ
ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের দাবিতে মানববন্ধন
ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের দাবিতে মানববন্ধন
সর্বাধিক পঠিত
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
বেলিজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
বেলিজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media