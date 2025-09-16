সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

সাবেক ভুমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রী রুকমিলা জামানসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) মামলাটি দায়ের করেন দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো. রুবেল হোসেন।
তাদের বিরুদ্ধে ইউসিবিএল ব্যাংকের ২১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ও প্রতারণার মাধ্যমে ঋণের নামে ২১ কোটি টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন।
ব্যাংক কর্মকর্তাসহ মামলায় আরও যাদের আসামি করা হয়েছে তারা হলেন- মোহাম্মদ মিছবাহুল আলম, মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, শ্রাবন্তী মজুমদার, মোসাদ্দেক মো. ইউসুফ, মুঝায়োনা সিদ্দিকা, মোহাম্মদ গোলাম রাকিব, আলমগীর কবির, মো. আব্দুল আজিজ, মো. ইউসুফ চৌধুরী, মো. ইউনুছ আহমদ, আনিসুজ্জামান চৌধুরী, আখতার মতিন চৌধুরী, এম এ সবুর, হাজী আবুল কালাম, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, বজল আহমেদ বাবুল, আসিফুজ্জামান চৌধুরী, রোকসানা জামান চৌধুরী, বশির আহমেদ, আফরোজা জামান, সৈয়দ কামরুজ্জামান, মো. শাহ আলম ও আরিফ কাদরী।