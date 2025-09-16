X
মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাবেক ভূমিমন্ত্রীসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৫আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৫
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী (ফাইল ছবি)

সাবেক ভুমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রী রুকমিলা জামানসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) মামলাটি দায়ের করেন দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মো. রুবেল হোসেন।

তাদের বিরুদ্ধে ইউসিবিএল ব্যাংকের ২১ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ও প্রতারণার মাধ্যমে ঋণের নামে ২১ কোটি টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন।

ব্যাংক কর্মকর্তাসহ মামলায় আরও যাদের আসামি করা হয়েছে তারা হলেন- মোহাম্মদ মিছবাহুল আলম, মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, শ্রাবন্তী মজুমদার, মোসাদ্দেক মো. ইউসুফ, মুঝায়োনা সিদ্দিকা, মোহাম্মদ গোলাম রাকিব, আলমগীর কবির, মো. আব্দুল আজিজ, মো. ইউসুফ চৌধুরী, মো. ইউনুছ আহমদ, আনিসুজ্জামান চৌধুরী, আখতার মতিন চৌধুরী, এম এ সবুর, হাজী আবুল কালাম, নুরুল ইসলাম চৌধুরী, বজল আহমেদ বাবুল, আসিফুজ্জামান চৌধুরী, রোকসানা জামান চৌধুরী, বশির আহমেদ, আফরোজা জামান, সৈয়দ কামরুজ্জামান, মো. শাহ আলম ও আরিফ কাদরী।

/জেইউ/এমএইচআর/
বিষয়:
দুদকদুর্নীতিসাইফুজ্জামান চৌধুরী
সম্পর্কিত
অনিয়মের অভিযোগে ক্রীড়া পরিদফতরে দুদকের অভিযান
অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ, এম এ কাসেমকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে দুদক
রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
সর্বশেষ খবর
হলিউড কিংবদন্তি ‘সানড্যান্স’ স্রষ্টা রবার্ট রেডফোর্ড আর নেই
হলিউড কিংবদন্তি ‘সানড্যান্স’ স্রষ্টা রবার্ট রেডফোর্ড আর নেই
অনিয়মের অভিযোগে ক্রীড়া পরিদফতরে দুদকের অভিযান
অনিয়মের অভিযোগে ক্রীড়া পরিদফতরে দুদকের অভিযান
বিশ্বকাপে লড়াকু মানসিকতা দেখাতে চান ডাচ কোচ
বিশ্বকাপে লড়াকু মানসিকতা দেখাতে চান ডাচ কোচ
ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের দাবিতে মানববন্ধন
ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের দাবিতে মানববন্ধন
সর্বাধিক পঠিত
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক টিকবে তো?
বেলিজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
বেলিজিয়ামের ভিসা পেতে বাংলাদেশিদের যেতে হবে দিল্লি
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
চাঁদপুরে সরকারি চাল জব্দ, বিএনপি নেতাসহ দুজনের জেল-জরিমানা
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
‘আরাকান আর্মি ইয়াবা ব্যবসায় জড়িত’
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media