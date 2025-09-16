আদাবরে বাসায় ঢুকে যুবককে কুপিয়ে হত্যা করলো ‘বেলচা মনির গ্রুপ’

রাজধানীর আদাবর থানাধীন বালুর মাঠ এলাকায় মাদক ও গ্যাং আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্রকে বাসায় ঢুকে রিপন ওরফে নিপু (৩৫) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) ভোর রাতের দিকে এ ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় রিপনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি মারা যান।
এ বিষয়ে ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) একে এম মেহেদী হাসান বলেন, ‘মঙ্গলবার ভোররাতে আদাবর ১৭ নম্বর বালুর মাঠ এলাকায় রাজু গ্রুপের সদস্য রিপনকে কুপিয়ে আহত করে বেলচা মনির গ্রুপের সদস্যরা। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকাল পৌনে ৬টার দিকে রিপনের মৃত্যু হয়।’
তিনি আরও জানান, নিহত রিপন ওরফে নিপুর বিরুদ্ধে ভোলার তজুমদ্দিন ও বোরহানউদ্দিন থানায় দুটি মামলা রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের গ্রেপ্তারে পুলিশের বিশেষ অভিযান চলছে। বর্তমানে মরদেহটি ঢামেক মর্গে রাখা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত রিপন অপর একটি কিশোর গ্যাং ‘ভাইগ্না রাজু গ্রুপের’ প্রধান রাজুর ভাই। কয়েক সপ্তাহ আগে আদাবর ১০ নম্বর এলাকায় আয়েশা গ্রুপের সদস্যদের হামলায় রাজু গুরুতর আহত হয়েছিল।
আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম জাকারিয়া বলেন, ‘আমার এলাকায় এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। আর আদাবর ১০ নম্বর এলাকায় কোনও বস্তি নেই।’
উল্লেখ্য, রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আশপাশের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কিশোর গ্যাংয়ের আধিপত্য, মাদক ব্যবসা ও চাঁদাবাজির খবর পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক সময়ে এসব গ্যাংয়ের দ্বন্দ্বে একের পর এক হামলা ও খুনের ঘটনা ঘটছে। স্থানীয়রা বলছেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি ও বিশেষ অভিযান ছাড়া এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন।