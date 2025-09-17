X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
কারিগরি শিক্ষার্থীদের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৭আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:৫৭
শিক্ষার্থীদের সাতরাস্তা মোড় অবরোধ

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে সাতরাস্তা সড়ক অবরোধ করেছেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা। ছয় দফা দাবিতে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ১১টা থেকে এই কর্মসূচি পালন করছেন তারা। এতে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

এর আগে শিক্ষার্থীরা ঘোষণা দিয়েছিলেন, বুধবার দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করবে ‘কারিগরি ছাত্র আন্দোলন’; সেখানে সব পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অংশ নেবেন।

শিক্ষার্থীদের ছয় দফা দাবি হলো– হাইকোর্ট থেকে বাতিল হওয়া ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টরদের পদোন্নতি ও নিয়োগ সম্পূর্ণ বাতিল করা; ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে বয়সসীমাহীন ভর্তির সুযোগ বন্ধ করে উন্নতমানের চার বছর মেয়াদি কারিকুলাম চালু করা; ধাপে ধাপে ইংরেজি মাধ্যমে একাডেমিক কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ নেওয়া;  ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের বাদ দিয়ে নিম্নপদে নিয়োগ বন্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ; কারিগরি শিক্ষাবহির্ভূত জনবলকে কারিগরি সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা এবং শূন্য পদে দক্ষ শিক্ষক ও ল্যাব সহকারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা।

শিক্ষার্থীরা বলেন, স্বতন্ত্র ‘কারিগরি ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা ও কারিগরি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করতে হবে। একইসঙ্গে উন্নতমানের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং নড়াইল, নাটোর, খাগড়াছড়ি ও ঠাকুরগাঁওয়ে নির্মাণাধীন প্রকৌশল কলেজগুলোতে অস্থায়ী ক্যাম্পাস চালুর মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

ঝিনাইদহে জমির ন্যায্যমূল্যের দাবিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সড়ক অবরোধ
তৃতীয় দফায় রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রথম দিনের বৈঠকে ঐকমত্য কমিশন
বাংলাদেশ যেভাবে সুপার ফোরে যেতে পারে
চট্টগ্রামের চন্দনাইশে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দগ্ধ ১০
ব্রিটেনে ভিসার শর্তের জালে আট‌কে আছে বাংলাদেশি দম্প‌তির স্বপ্ন
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
বিদেশে চিকিৎসা নিয়ে উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের পুরোনো পোস্ট ভাইরাল
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
