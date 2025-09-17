X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
‘রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ জরুরি’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৯আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৯
এম সাখাওয়াত হোসেন

নৌ পরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, আন্তর্জাতিক উদ্যোগে রোহিঙ্গা সংকটের দ্রুত সমাধান হওয়া জরুরি। এর সমাধান আরও প্রলম্বিত হোক, আমরা চাই না।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‘নীতি গবেষণা কেন্দ্র’ আয়োজিত রোহিঙ্গা সমস্যার সংকট ও সমাধান নিয়ে আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা বলেন, রোহিঙ্গা সংকটের আমাদের খুবই শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রয়োজন। দুঃখজনকভাবে আট বছরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই সংকট সমাধানে যথেষ্ট সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। এটি মানবিক ইস্যু, এটি আন্তর্জাতিক সংকট।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা আসিয়ানকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। এই সংকটের সমাধান করতে সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ সমস্যা সমাধানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কোনও সমন্বিত প্রচেষ্টা নাই। 

তিনি আরও বলেন, আমরা কূটনৈতিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। রাজনৈতিক সমর্থনের পাশাপাশি এ সংকট সমাধানে প্রয়োজন কূটনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের তাদের মাতৃভূমিতে ফেরাতে বাংলাদেশ সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সম্মান ও নিরাপত্তার সঙ্গে নিজের মাতৃভূমিতে ফেরত যাওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকার।

শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন না
ভারতে যাওয়ার সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার
অটোরিকশা ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় কামরাঙ্গীরচরে চালককে হত্যা
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
গোলাম রাব্বানীর ভর্তি বাতিল, অবৈধ হবে ডাকসুর জিএস পদও
