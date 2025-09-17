X
বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অটোরিকশা ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় কামরাঙ্গীরচরে চালককে হত্যা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৯আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১৯
দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে অটোরিকশার চালক আকরাম হোসেন হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে এ ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার  করেছে কামরাঙ্গীরচর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মো. জীবন (২১) ও মো. আশিক (২২)।

গতকাল মঙ্গলবার চকবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন ডিএমপি লালবাগ বিভাগের উপ কমিশনার মল্লিক আহসান উদ্দীন সামী।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ১১ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক রাত ৩টার দিকে যাত্রী নিয়ে কামরাঙ্গীরচরের মুন্সিহাটি মুড়ির ফ্যাক্টরির সামনে পৌঁছান রিকশাচালক আকরাম হোসেন। এ সময় যাত্রীবেশী ছিনতাইকারীরা তার কাছ থেকে নগদ ১,৫০০ টাকা ছিনিয়ে নেয়। তারা অটোরিকশাও ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। আকরাম বাধা দিলে ছিনতাইকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ঘাড়ের ডান পাশে ও পিঠে আঘাত করে। আকরাম হোসেনের চিৎকারে আসামিরা এ সময় পালিয়ে যায়। আশপাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় নিহতের ভাই জহিরুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার দায়েরের পর কামরাঙ্গীরচর থানা পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ ও তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করে তাদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। মঙ্গলবার চকবাজার থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত একটি সুইচ গিয়ার ও আসামিদের পরিহিত পোশাক উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃত জীবন ও আশিক আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছেন।

/বিআই/এম/
বিষয়:
রাজধানীপুলিশছিনতাইহত্যাকাণ্ডছিনতাইকারী
সম্পর্কিত
দুর্গাপূজা উপলক্ষে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা: আইজিপি
বৃষ্টি, জলজট ও জলাবদ্ধতায় নাজেহাল নগরবাসীর জীবন
জয়পুরহাট থানা থেকে লুট হওয়া সাউন্ড গ্রেনেড উদ্ধার
সর্বশেষ খবর
শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন না
শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন না
ভারতে যাওয়ার সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার
ভারতে যাওয়ার সময় সাবেক এমপির ব্যক্তিগত সহকারী গ্রেফতার
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
ওভারটেক করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কায় বাসচালক নিহত, আহত ২০
ওভারটেক করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে ধাক্কায় বাসচালক নিহত, আহত ২০
সর্বাধিক পঠিত
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
এনবিআরের ৫৫৫ কর্মকর্তাকে বদলি
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
পাঁচ ইসলামী ব্যাংক একীভূত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
কাজ না করেই এক হাজার ৭৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
প্রিয় খাবার খাওয়ার অনুমতি পাননি আমির হোসেন আমু
গোলাম রাব্বানীর ভর্তি বাতিল, অবৈধ হবে ডাকসুর জিএস পদও
গোলাম রাব্বানীর ভর্তি বাতিল, অবৈধ হবে ডাকসুর জিএস পদও
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media