বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২ আশ্বিন ১৪৩২
দেশব্যাপী পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান অব্যাহত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৪আপডেট : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:৪৪
বুধবার দেশের বিভিন্ন জেলায় অভিযান চালানো হয়

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ উদ্যোগে পরিবেশ অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিশেষ মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করেছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দেশের বিভিন্ন জেলায় পলিথিন, শব্দদূষণ, কালো ধোঁয়া, বায়ুদূষণ এবং অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়।

বুধবার মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এদিন বগুড়া, শরীয়তপুর ও ঢাকা মহানগরের চকবাজার, ইমামগঞ্জ, ছোট কাটরাঘাট ও সোয়ারিঘাট এলাকায় নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয় ও সরবরাহের বিরুদ্ধে ৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান চালানো হয়। এতে ২টি মামলায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং ১ হাজার ৫২৮ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়। পাশাপাশি জনগণকে পলিথিনের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ ব্যবহারে উৎসাহিত করতে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এছাড়া শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে নোয়াখালী, রাজবাড়ী ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ৩টি মোবাইল কোর্ট অভিযান চালিয়ে ৫টি মামলায় মোট ৫ হাজার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ১০টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়। এ সময় চালকদের সতর্ক করা হয়।

যানবাহনের অতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমন রোধে মানিকগঞ্জ ও ঢাকার গুলশান এলাকায় ২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান চালানো হয়। এতে ৯টি মামলার মাধ্যমে ২৫ হাজার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং পরিবহন চালকদের সতর্ক করা হয়।

ঢাকার হাতিরপুল ও ধানমন্ডি এলাকায় নির্মাণ সামগ্রীর কারণে বায়ুদূষণের দায়ে ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান চালানো হয়। এতে ২টি মামলায় ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় এবং সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ অনুযায়ী শরীয়তপুর জেলায় অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে ১টি মামলায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়া, নারায়ণগঞ্জ জেলায় পরিচালিত এক এনফোর্সমেন্ট অভিযানে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ অনুসারে অবৈধভাবে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠানের সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং উৎপাদন কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর জানিয়েছে, পরিবেশ সুরক্ষা ও জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে।

বিষয়:
ভ্রাম্যমাণ আদালতপরিবেশ দূষণ
