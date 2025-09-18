X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
উৎসবমুখর-নিরাপদ পরিবেশে হবে দুর্গাপূজা: ডিএমপি কমিশনার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৫আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:২৫
ডিএমপি সদরদপ্তরে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতিমূলক সভায় শেখ মো. সাজ্জাত আলী/বাংলা ট্রিবিউন

এ বছর উৎসবমুখর ও নিরাপদ পরিবেশে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ডিএমপি সদরদপ্তরে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতিমূলক সভায় তিনি এ কথা বলেন।

ডিএমপি কমিশনার জানান, বর্তমানে রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল এবং পূর্বের ন্যায় সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় ডিএমপির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপারেশনস) মো. শহীদুল্লাহ আসন্ন পূজা উপলক্ষে নিরাপত্তা পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, এ বছর ঢাকা মহানগরীর ২৫৮টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। পূজামণ্ডপভিত্তিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার পাশাপাশি পৃথক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাও থাকবে। প্রতিমা বিসর্জনের দিন বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন) মো. সরওয়ার দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে রাস্তার সংস্কার ও পরিচ্ছন্নতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং অগ্নি-নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন।

অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম পূজামণ্ডপগুলোকে অরক্ষিত না রাখার আহ্বান জানিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নিরাপত্তা জোরদারের পরামর্শ দেন। তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্য ও ভুলতথ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানান।

সভায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদ, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন মঠসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ডিএমপির নিরাপত্তা পরিকল্পনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এ সময় ডিএমপির বিভিন্ন অতিরিক্ত কমিশনার, সশস্ত্রবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা ও সেবাসংস্থার প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

/এবি/এমএইচআর/
বিষয়:
রাজধানীডিএমপিদুর্গাপূজা
