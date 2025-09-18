X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইইউ প্রাক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক টিমের সঙ্গে ইসির বৈঠক রবিবার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৫৬আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩২
কথা বলছেন আখতার আহমেদ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক টিমের সঙ্গে রবিবার (২২ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বৈঠক করার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

আখতার আহমেদ বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রাক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক টিমের সঙ্গে ২২ সেপ্টেম্বর ইসির সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে। সেদিন দুপুরে এই টিম আসবে। তাদের সঙ্গে ইসি কর্মকর্তাদেরও একটা টিম থাকবে।

তিনি বলেন, ইইউ পর্যবেক্ষণ টিম মধ্য সেপ্টেম্বরে দেশে আসার কথা ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আগামী সপ্তাহে ইসির সঙ্গে বৈঠক করবে তারা। প্রি-ইলেকশন এনভায়রনমেন্ট অবজারভেশনের জন্য বিভিন্ন মহলের সঙ্গে বৈঠক করবে। প্রতিনিধি দলের তিন জন বিদেশি ও চার জন স্থানীয় পর্যবেক্ষক থাকার কথা রয়েছে।

নির্বাচনের ৭০ শতাংশ কেনাকাটা সম্পন্ন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন সামগ্রীর মূল কেনাকাটা চলতি সেপ্টেম্বরে শেষ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ।

তিনি জানান, ইতোমধ্যে মার্কিং সিল, গালা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের লক, হেসিয়ান ব্যাগসহ বেশ কিছু সরঞ্জাম এসেছে। ৭০ শতাংশ কেনাকাটার কাজ শেষ হয়েছে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী সব সামগ্রী পৌঁছে যাবে। এ সময় নির্বাচনি প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে বলেও জানান সচিব।

আগামী কমিশন সভায় সংলাপ ও দলের নিবন্ধন চূড়ান্ত

নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন ও অংশীজন তথা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের সময়সূচি নির্ধারণ আগামী কমিশন সভায় চূড়ান্ত হবে বলে জানান ইসি সচিব।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ২২টি নিবন্ধন আগ্রহী দলের সরেজমিন তদন্ত শেষ হয়েছে। তিন শতাধিক পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের আবেদন করেছে এবং সেপ্টেম্বরের শেষে অংশীজনের সঙ্গে সংলাপের কথা রয়েছে।

সচিব বলেন, সিইসি কানাডা সফর শেষে দেশে ফিরেছেন বৃহস্পতিবার। আগামী রবিবার-সোমবার কমিশন সভা হতে পারে। কমিশন সভায় এসব বিষয়ে আলোচনা করে দল নিবন্ধন চূড়ান্ত, সংলাপ শুরুর নির্ধারিত তারিখ ও পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন চূড়ান্ত হবে।

এ সময় সংসদীয় সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে তিনি বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ উপলক্ষে ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করেছে ইসি। এরই মধ্যে সংক্ষুব্ধ অনেকে আদালতে রিট করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে ইসি বলছে, এসব সিদ্ধান্তের বিষয়ে তারা আদালতের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এ বিষয়ে ইসি সচিব বলেন, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। এ বিষয়ে এখন কথা বলা সমীচীন হবে না।

/এএজে/আরকে/এমওএফ/
বিষয়:
নির্বাচননির্বাচন কমিশনইইউ
সম্পর্কিত
পোস্টাল ভোট বিডিপ্রবাসীরা ভোট দেবেন যেভাবে
সংসদ নির্বাচন: চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১৮ নভেম্বর
রাকসু নির্বাচনে হাতে ভোট গণনার দাবি ছাত্রদলের
সর্বশেষ খবর
৮ সেপ্টেম্বরের আগে জাহাজীকরণ পাট রফতানির অনুমতি লাগবে না
৮ সেপ্টেম্বরের আগে জাহাজীকরণ পাট রফতানির অনুমতি লাগবে না
জন্মদিনে সিক্ত আব্দুস সাদেক, লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে 
জন্মদিনে সিক্ত আব্দুস সাদেক, লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে 
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর আরামিট গ্রুপের দুই কর্মকর্তা গ্রেফতার, রিমান্ড মঞ্জুর
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর আরামিট গ্রুপের দুই কর্মকর্তা গ্রেফতার, রিমান্ড মঞ্জুর
পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি প্রধান শিক্ষকের সাফল্য: সেরা স্কুলের স্বীকৃতি
পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি প্রধান শিক্ষকের সাফল্য: সেরা স্কুলের স্বীকৃতি
সর্বাধিক পঠিত
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media