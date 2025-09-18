X
বৃহস্পতিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সোহাগ পরিবহনের কার্যালয়ে হামলা: বিল্লালসহ রিমান্ডে ২

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০০আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০০
বুধবার দিবাগত রাতে সোহাগ পরিবহনের মালিকের ভাইসহ অন্তত সাতজনকে কুপিয়ে আহত করে দুর্বৃত্তরা/ ভিডিও থেকে নেওয়া স্ক্রিনশট

রাজধানীর মালিবাগে সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারে হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে রমনা মডেল থানার ১৯ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের বহিষ্কৃত সভাপতি বিল্লাল হোসেনসহ দুই জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) উভয়পক্ষের শুনানি শেষে ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আওলাদ হোসাইন মোহাম্মদ জোনাইদ এ আদেশ দেন। অপর আসামি হলেন, মনিরুজ্জামান সিকদার ওরফে বাপ্পি।

আসামিপক্ষের আইনজীবী রাজিব সরকার জানান, এ দিন আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা রমনা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোস্তাফিজুর রহমান নাহিদ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। আমরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে আবেদন করি। শুনানি শেষে আদালত একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

৬ সেপ্টেম্বর আসামিদের রাজধানীর মালিবাগ বাজার ও বাবুবাজার থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরের দিন তাদের দুই দিনের জেল গেইটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেন আদালত।

মামলার বিবরণে বলা হয়, সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারের সামনে এজাহারভুক্ত আকাশ ও রুমন ধূমপান করছিলেন। সোহাগ পরিবহনের তিন কর্মচারী তাদের সরে গিয়ে ধূমপান করতে বললে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরে প্রধান আসামি বিল্লালের নেতৃত্বে অন্য আসামিরা ধারালো অস্ত্র নিয়ে সোহাগ পরিবহনের মালিকের বাড়ির গ্যারেজের সামনের নিরাপত্তা প্রহরীর কক্ষের কাচ ভেঙে ফেলেন। এ সময় সোহাগ কোম্পানির মালিকের ভাই ও কোম্পানির পরিচালক আলী হাসান তালুকদার, তার গাড়িচালক মাসুদ, কোম্পানির কর্মী হাসান তপন, ফরহাদ হোসেন, নাইমুর রহমান আদিব ও মাসুদকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করা হয়। হামলাকারীরা সোহাগ পরিবহনের দুটি কাউন্টারে ঢুকে ভাঙচুর করেন। এতে পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়। তারা দুটি কাউন্টার থেকে টিকিট বিক্রির ১৭ হাজার ৫৭০ টাকা লুট করেন।

হামলার ঘটনার পর স্বেচ্ছাসেবক দলের রমনা থানার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের আহ্বায়ক বিল্লাল হোসেনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

/এনএইচ/এমএইচআর/
বিষয়:
আদালতহামলামামলা
সম্পর্কিত
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর আরামিট গ্রুপের দুই কর্মকর্তা গ্রেফতার, রিমান্ড মঞ্জুর
ইভ্যালির রাসেল-শামীমার তিন বছরের কারাদণ্ড
ব্যাংকার পরিচয়ে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়া প্রতারক গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
৮ সেপ্টেম্বরের আগে জাহাজীকরণ পাট রফতানির অনুমতি লাগবে না
৮ সেপ্টেম্বরের আগে জাহাজীকরণ পাট রফতানির অনুমতি লাগবে না
জন্মদিনে সিক্ত আব্দুস সাদেক, লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে 
জন্মদিনে সিক্ত আব্দুস সাদেক, লড়ছেন ক্যানসারের সঙ্গে 
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর আরামিট গ্রুপের দুই কর্মকর্তা গ্রেফতার, রিমান্ড মঞ্জুর
সাবেক ভূমিমন্ত্রীর আরামিট গ্রুপের দুই কর্মকর্তা গ্রেফতার, রিমান্ড মঞ্জুর
পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি প্রধান শিক্ষকের সাফল্য: সেরা স্কুলের স্বীকৃতি
পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি প্রধান শিক্ষকের সাফল্য: সেরা স্কুলের স্বীকৃতি
সর্বাধিক পঠিত
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
১০ টাকায় ইলিশ বিতরণ করতে এসে ‘মাফ চেয়ে’ এলাকা ছাড়লেন এমপি প্রার্থী
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
বিক্ষোভ ঠেকানোর উপায় কারও নেই: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
দিনাজপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১০ জন কারাগারে
প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
জাতিসংঘ অধিবেশনপ্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হচ্ছেন চার রাজনীতিবিদ
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media