শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
তেজগাঁওয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জেল পালাতক আসামি গ্রেফতার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০০আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:০০
গ্রেফতার সাকিব ওরফে বাবু

রাজধানীর তেজগাঁও থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জেল পালাতক আসামি সাকিব ওরফে বাবুকে (২৩) গ্রেফতার করেছে এন্টি টেরোরিজম ইউনিট (এটিইউ)। 

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টার দিকে তেজগাঁও থানাধীন তেজতুরি বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) এটিইউর পুলিশ সুপার (মিডিয়া অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস) ব্যারিস্টার মাহফুজুল আলম রাসেল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

এতে জানানো হয়, সাকিব ওরফে বাবু ২০২০ সালের ২৫ জুন শরীয়তপুরের জাজিরা থানাধীন পূর্ব নাওডোবা হাজী কালাই মোড়লের কান্দি গ্রামের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী শাকিল মাদবরকে (১৫) অপহরণের পর মুক্তিপণ দাবি করেন। মুক্তিপণ না পেয়ে তাকে হত্যা করে লাশ গুম করেন। এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এবং দণ্ডবিধির হত্যাসহ বিভিন্ন ধারায় জাজিরা থানায় মামলা হয়। মামলার রায়ে সাকিবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তিনি কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগারে বন্দি ছিলেন।

২০২৪ সালের ৬ আগস্ট কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কারাগার থেকে তিনি পালিয়ে যান। কারা কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় কোনাবাড়ী থানায় মামলা দায়ের করে। পলাতক থাকার সময় তিনি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপন করেন।

গ্রেফতার আসামিকে কোনাবাড়ী থানায় হস্তান্তর করা হয়।

